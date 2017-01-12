Бизнес в Украине: налоговые сюрпризы

Сайт Сегодня.ua выяснил, как обязательный ЕСВ может повлиять на украинский бизнес.

Налог с несуществующих доходов

— Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствующих доходов, — прокомментировала нововведение председатель одного из крупнейших региональных бизнес-союзов Елена Еременко.

При этом эксперт отмечает: многие «сезонники» закрываются только для того, чтобы не платить налоги, свою деятельность они продолжают.

Так, с первого января этого года всем предпринимателям придется платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже тем, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса — 22% от зарплаты.

Учитывая, что минималка в 2017 году — 3200 гривен, а размер взноса для «спящих предпринимателей» первой группы (работают на рынке или не используют труд нанятых сотрудников) — половина от минимального, всем предпринимателям с нулевым доходом придется платить 352 гривни.

Предприниматели второй и третьей группы (субъект предпринимательской деятельности с не более 10 сотрудниками и выручкой до 300 тыс. грн, или физлицо — предприниматель с выручкой до пяти миллионов гривен) будут вынуждены платить 704 гривни ЕСВ.

До этого предприниматели должны были платить ЕСВ и 5% от дохода только в том случае, если вели предпринимательскую деятельность.

По данным сервиса Opendatabot, за три недели свои предприятия закрыли примерно 120 тысяч человек (всего их 680 тысяч) — украинцы пытались успеть закрыться до января, чтобы не платить налоги. В результате в отделах регистрации физлиц образовались огромные очереди.

Закрыть свои предприятия украинцев подтолкнуло еще одно решение правительства — повышение минимальной зарплаты в два раза, до 3200 гривен.

Напомним, с каждой зарплаты необходимо заплатить 41,5% налогов. Большая часть мелкого бизнеса официально оформляло своих сотрудников на минимальную зарплату — 1600 гривен. Те, кто и без того имели маленькие доходы, вынуждены были закрыться.

Для тех, кто не успел закрыться, предлагают ввести «льготный период».

В Раде зарегистрировали законопроект № 5633, согласно которому предпринимателей, которые не успели ликвидироваться, и не получали доходы, освободят от налога в первом квартале этого года (то есть на три месяца), если они за это время не получали доходы.

Чтобы закрыть ФОП достаточно подать заявление на регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя и оригинал паспорта. После этого госрегистратор выдает уведомление о проведении государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя. В интернете есть десятки объявлений, в которых посредники за 900 гривен предлагают помочь закрыть ФОП за один день. По закону, закрыть ФОП может и посторонний человек, если оформить у нотариуса доверенность.

К слову, зампредседателя правления ПФ Николай Шамбир еще несколько месяцев назад заявил о том, что рассматриваются возможности обязать всех работающих платить ЕСВ.

Ранее мы писали, что предпринимателей обложили новыми налогами.