Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
«Разбитое корыто»: СМИ предсказали провал отношений РФ с Трампом
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
10:55 (мск), источник: Sputnik.by

ВБ понравилась система ведения Единого реестра госимущества Беларуси

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Представители Всемирного банка высоко оценили созданную в Беларуси систему ведения Единого реестра государственного имущества, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Источник: Sputnik.by

Визит группы ВБ в Беларусь проходит с 10 по 13 января 2017 года в рамках проекта технической помощи «Укрепление систем управления государственными инвестициями и государственно-частного партнерства в Беларуси».

В рамках визита эксперты ВБ намерены завершить сбор данных для подготовки проекта отчета Всемирного банка по результатам оценки. Специалисты ВБ уже провели встречи с представителями органов управления Брестской области, где обсудили механизмы подготовки и реализации региональных инвестпрограмм, побывали в Минфине, Минэкономики и Минстройархитектуры Беларуси.

В ходе встречи, которая прошла в среду в ГКИ, представителей Всемирного банка ознакомили с назначением и целями автоматизированной информационной системы ведения Единого реестра государственного имущества (ЕГРИ) в Республике Беларусь, структурой уполномоченных органов, составом данных, технологией сбора сведений для реестра.

«Зарубежные эксперты охарактеризовали систему ведения ЕГРИ, как оставляющую “очень хорошее впечатление”, а также отметили высокий уровень белорусских специалистов», — сообщили в пресс-службе комитета.

Представитель ВБ Мартин Дарси, который занимался разработкой первого в истории Великобритании аналогичного национального реестра имущества, подчеркнул ценность наличия у государства такого ресурса, так как реестр является важной частью системы управления госимуществом и активами государства. Эта информация, продолжил эксперт, «позволяет максимально использовать их во благо государства и его граждан», отметили в пресс-службе.

Сегодня ЕГРИ содержит, практически, на сто процентов полную информацию обо всем имеющемся государственном имуществе. Он включает в себя данные о юрлицах, недвижимости, воздушных судах, акциях, учредителях и предприятиях, договорах аренды, балансовой стоимости имущества, а также сведения о неиспользуемом имуществе.

Сейчас ГКИ занят автоматизацией работ системы организаций по учету госимущества по созданию и ведению ЕГРИ. В дальнейшем ставится задача создать единую формационную систему, с унифицированным сбором информации, а также автоматизировать выдачу информации и наладить взаимодействие ЕРГИ с иными госресурсами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ГАИ попросила водителей быть аккуратнее 12 января
Голодец дала оценку российской пенсионной системе
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь