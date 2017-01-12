ВБ понравилась система ведения Единого реестра госимущества Беларуси

Визит группы ВБ в Беларусь проходит с 10 по 13 января 2017 года в рамках проекта технической помощи «Укрепление систем управления государственными инвестициями и государственно-частного партнерства в Беларуси».

В рамках визита эксперты ВБ намерены завершить сбор данных для подготовки проекта отчета Всемирного банка по результатам оценки. Специалисты ВБ уже провели встречи с представителями органов управления Брестской области, где обсудили механизмы подготовки и реализации региональных инвестпрограмм, побывали в Минфине, Минэкономики и Минстройархитектуры Беларуси.

В ходе встречи, которая прошла в среду в ГКИ, представителей Всемирного банка ознакомили с назначением и целями автоматизированной информационной системы ведения Единого реестра государственного имущества (ЕГРИ) в Республике Беларусь, структурой уполномоченных органов, составом данных, технологией сбора сведений для реестра.

«Зарубежные эксперты охарактеризовали систему ведения ЕГРИ, как оставляющую “очень хорошее впечатление”, а также отметили высокий уровень белорусских специалистов», — сообщили в пресс-службе комитета.

Представитель ВБ Мартин Дарси, который занимался разработкой первого в истории Великобритании аналогичного национального реестра имущества, подчеркнул ценность наличия у государства такого ресурса, так как реестр является важной частью системы управления госимуществом и активами государства. Эта информация, продолжил эксперт, «позволяет максимально использовать их во благо государства и его граждан», отметили в пресс-службе.

Сегодня ЕГРИ содержит, практически, на сто процентов полную информацию обо всем имеющемся государственном имуществе. Он включает в себя данные о юрлицах, недвижимости, воздушных судах, акциях, учредителях и предприятиях, договорах аренды, балансовой стоимости имущества, а также сведения о неиспользуемом имуществе.

Сейчас ГКИ занят автоматизацией работ системы организаций по учету госимущества по созданию и ведению ЕГРИ. В дальнейшем ставится задача создать единую формационную систему, с унифицированным сбором информации, а также автоматизировать выдачу информации и наладить взаимодействие ЕРГИ с иными госресурсами.