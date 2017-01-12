Опрос: бизнесмены не ожидают улучшения экономической ситуации в 2017 году
По итогам опроса участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые проводит для своих корпоративных клиентов МТБанк, большинство руководителей и
По итогам опроса участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые проводит для своих корпоративных клиентов МТБанк, большинство руководителей и
Однако при этом 40% опрошенных уверены, что ситуация в их бизнесе станет более благоприятной. Это значит, что многие представители бизнеса занимают проактивную позицию и работают над повышением эффективности своих компаний.
Среди участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые приняли участие в опросе, — представители различных сфер бизнеса:
Также респонденты отметили, что среди факторов, которые повлияют на ведение бизнеса в 2017 году, наибольшее значение будут иметь падение доходов населения, усиление конкуренции и государственное регулирование рынка.
Справка
МТБанк — крупнейший в Беларуси банк с частным белорусским капиталом — уже больше 3 лет проводит серию образовательных семинаров для своих корпоративных клиентов «Бизнес в стиле FLEX». Банк провел уже больше 20 образовательных семинаров,
В 2017 году корпоративных клиентов МТБанка ждут не только встречи с экспертами в своей отрасли: «Бизнес в стиле Flex» станет еще и