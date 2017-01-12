Опрос: бизнесмены не ожидают улучшения экономической ситуации в 2017 году

Однако при этом 40% опрошенных уверены, что ситуация в их бизнесе станет более благоприятной. Это значит, что многие представители бизнеса занимают проактивную позицию и работают над повышением эффективности своих компаний.

Среди участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые приняли участие в опросе, — представители различных сфер бизнеса: онлайн- и офлайн-торговля, IT, медицинские и консалтинговые услуги, автосервис, транспорт и логистика, строительство и недвижимость, а также многие другие. В минувшем 2016 году руководители этих компаний работали в основном над оптимизацией продуктовой линейки, штата сотрудников и их заработных плат, стоимости товаров/услуг, а также рынков сбыта продукции.

Также респонденты отметили, что среди факторов, которые повлияют на ведение бизнеса в 2017 году, наибольшее значение будут иметь падение доходов населения, усиление конкуренции и государственное регулирование рынка.

Справка

МТБанк — крупнейший в Беларуси банк с частным белорусским капиталом — уже больше 3 лет проводит серию образовательных семинаров для своих корпоративных клиентов «Бизнес в стиле FLEX». Банк провел уже больше 20 образовательных семинаров, мастер-классов и конференций, на которых выступили больше 50 спикеров. Больше 2000 представителей бизнеса приняли участие в этих событиях.