С 14 января в Казани возобновляется проведение сельскохозяйственных ярмарок

Торговля сельхозпродукцией развернется на семи специально оборудованных шатровых площадках по следующим адресам: ул. Юлиуса Фучика, 64, ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12, ул. Деметьева, 7, на пересечении ул. Беломорская и ул. Гудованцева, ул. Батыршина, 20, ул. Лаврентьева, 10.

Приобрести продукцию на ярмарках можно будет ежедневно с 7.00 до 12.00, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.