Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Признание режиссера о сцене изнасилования, вызвавшее резонанс
В Ярославской области на один день запретили аборты
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Тарасов нанёс очередной удар по самолюбию Бузовой - СМИ
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
11:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 14 января в Казани возобновляется проведение сельскохозяйственных ярмарок

(Город Казань KZN.RU, 12 января). С 14 января в Казани возобновится проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Торговля сельхозпродукцией развернется на семи специально оборудованных шатровых площадках по следующим адресам: ул. Юлиуса Фучика, 64, ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12, ул. Деметьева, 7, на пересечении ул. Беломорская и ул. Гудованцева, ул. Батыршина, 20, ул. Лаврентьева, 10.

Приобрести продукцию на ярмарках можно будет ежедневно с 7.00 до 12.00, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сократились сроки государственной регистрации недвижимости и ее постановки на кадастровый учет
Голодец дала оценку российской пенсионной системе
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь