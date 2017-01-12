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12:09 (мск), источник: РИА Новости

Высокие цены на отели грозят оставить Крым без туристов, считают в АТОР

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Россияне летом текущего года могут предпочесть Турцию или Египет Крыму, где многие отельеры повысили цены до «критического уровня», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"

По мнению заместителя генерального директора «НТК Интурист» Сергея Толчина, ожидания многих крымских отельеров завышены.

Как отмечает АТОР, некоторые крымские объекты «ожидали большего» и в 2016 году. «Как показала практика, их ожидания не оправдались, поэтому цены начали снижаться уже в июле, когда большинство туристов уже определились с летним отдыхом и приобрели туры в другие отели. Ситуация может повториться и летом 2017 года, но рисков уже больше, считают эксперты. Если в этом году крымские курорты конкурировали в основном только с другими российскими направлениями, летом 2017 года альтернативой Крыму могут стать Турция, а, возможно, и Египет», — говорится в сообщении ассоциации.

Кроме того, уже сейчас существует тенденция к сокращению количества отдыхающих в зимний период. Отмечается, что туристы экономят на полноценный отдых летом всей семьей и могут отдать предпочтение зарубежным курортам, на которых они предпочитали отдыхать до ослабления рубля.

Спрос на российские курорты на лето 2017 года уже формируется, при этом некоторые объекты в Крыму еще не выставили цены. По данным экспертов, сейчас спрос на Анапу превышает количество бронирований туров в Крым, при сохранении текущей ситуации, турпоток в Крым в 2017 году сохранится на уровне 2016 года или окажется ниже. По состоянию на 23 декабря 2016 года с начала года турпоток в Крым вырос на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 5,507 миллиона туристов, приводит ассоциация данные министра курортов и туризма республики Крым Сергея Стрельбицкого.

Кроме того, ассоциация напоминает, что в 2017 году на российских курортах планируется ввести курортный сбор. По словам Стрельбицкого, регион планирует взимать по 200 рублей с каждого отдыхающего. Отмечается, что это 800 дополнительных рублей на семью из четырех человек.

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