Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Родительские собрания — как сохранить нервы и кошелек?
Москвич смог спастись из плена, выбросив записку из окна (видео)
Мужчина толкнул знакомого перед поездом метро
Тарасов нанёс очередной удар по самолюбию Бузовой - СМИ
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
«Не смешите мои искандеры»: в РФ отреагировали на санкции США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
11:22 (мск), источник: РИА Новости

Голодец дала оценку российской пенсионной системе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Существующая в РФ пенсионная система работает стабильно и надежно, что доказал опыт последних лет, сказала на Гайдаровском форуме вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Источник: РИА Новости

Голодец отметила, что существующая система практически сводит к минимуму издержки на обслуживание пенсионного капитала.

Мы сколько денег собираем, столько тут же отдаем своим получателям, здесь нет издержек на расходы, связанные с банковской деятельностью.
Ольга Голодецвице-премьер России

«Поэтому эта система может улучшаться, и, как показывает наша практика, с момента 2012 года действительно система работает стабильно и надежно», — сказала вице-премьер.

Даже в самый сложный период, который мы пережили за последнее пятилетие, нам удалось удержаться на хорошем уровне, и взносы в пенсионную систему продолжают расти и пенсии продолжают расти.
Ольга Голодецвице-премьер России
Комментарии
1
***SKARLETT***
ВРЕТ эта еврейка!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ольга Голодец: все пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч
© Ньюстюб
Россия может принять меры в связи с частичной отменой виз Белоруссией
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь