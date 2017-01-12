Голодец дала оценку российской пенсионной системе

Мы сколько денег собираем, столько тут же отдаем своим получателям, здесь нет издержек на расходы, связанные с банковской деятельностью.

«Поэтому эта система может улучшаться, и, как показывает наша практика, с момента 2012 года действительно система работает стабильно и надежно», — сказала вице-премьер .