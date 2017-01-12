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11:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Платной дороге в Башкирии нашли концессионера

Как один из крупных инвестиционных проектов последнего времени было заявлено строительство автодороги «Стерлитамак — Кага — Магнитогорск».

Трасса должна пересечь в не самом простом месте хребет Южного Урала и изначально требует значительных финансовых и ресурсных затрат. Поэтому было принято решение строить трассу с привлечением частных инвесторов для участия в концессионном соглашении. Участок же дороги от поселка Кага в Белорецком районе до границы с Челябинской областью планируется сделать платным для проезда.

Конкурс по отбору концессионера был объявлен еще весной. Поначалу на него заявились 6 компаний, но летом одна из них была исключена. 1 ноября 2016 года должен был завершиться прием документов участников конкурса, но 2 ноября Госкомтранс Башкирии сообщил, что принято решение по продлению сроков до 16 декабря. В ведомстве пояснили, что от участников конкурса поступили предложения внести в документацию некоторые уточнения.

И вот наконец по занавес года 30 декабря конкурсная комиссия выбрала концессионера. Им стала ООО «Башкирдорстрой» из Уфы. Это общество аффилировано с компанией, которая последние годы получает все крупные подряды в республик — компанией «Дортрансстрой».

Из шести заявителей до итогового решения дошли только три компании. Заявка ООО «Южноуральская дирекция автодороги» по 11 пунктам была признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Директор и основной владелец ЮДА Рустем Кильмаметов заявил «Коммерсант-Уфа», что направил претензию на решение конкурсной комиссии в гостранс. Кроме того, компания обратилась в УФАС.

В итоге конкурсная комиссия выбирала из двух компаний ООО «Строительный сервис» и ООО «Башкирдорстрой». По некоторым промежуточным оценкам лидировала первая компания, но общий итоговый балл оказался выше у «Башкирдорстроя».

По итогам конкурса инвестиционный платеж компании должен составить 10,2 млрд рублей, а эксплутационный платеж 15, млрд рублей.

По условиям контракта в первые шесть лет концессионер обязан построить дорогу с тем, чтобы в последующие девять ее эксплуатировать. Республика перечислит инвестору свою часть затрат, а сама компания заработает на эксплуатации объекта около 9,7 млрд руб.

Отметим, что платный участок автодороги не отличается большой интенсивностью движения транспорта. При стоимости проезда от 600 до 700 рублей для легкого транспорта не стоит ожидать особого оживления движения легковушек и после строительства, дешевле объехать по бесплатной дороге.

Другой вопрос с грузовым автотранспортом. Стоимость проезда такового будет от 25 рублей за километр.

Напомним, что одним из пунктов инвестиционного соглашения о строительстве завода «Кроношпан» под Уфой является строительство данной автомагистрали для обеспечения производства сырьем. Поэтому для лесовозов этот участок возможно будет востребован. Но особенно этот скоростной и короткий участок в другой регион будет востребован для нелегальных лесорубов для вывоза леса в Челябинскую область.

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