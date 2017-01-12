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11:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вновь поднялись цены на продукты

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане вновь повысились цены на большинство социально значимых продуктов по сравнению с 30 декабря прошлого года.

По данным выборочного еженедельного мониторинга, за это время больше других подорожал картофель. Средняя цена «второго хлеба» в республике достигла 19,10 рубля за килограмм (изменение средних цен к 30 декабря составило 104,4 процента).

Капуста белокочанная стоит сейчас 16,65 рубля за килограмм (рост составил 104,1 процента).

Килограмм репчатого лука можно приобрести в среднем за 19,63 рубля (103,6 процента).

Замыкает пятерку самых подорожавших с конца года продуктов в регионе рис шлифованный — 50,04 рубля за килограмм и молоко цельное стерилизованное 2,5−3,2 процента жирности — 60,90 рубля за литр (на 102,2 процента).

Килограмм яблок можно приобрести сейчас в среднем за 72,39 рубля (102,1 процента) — шестое место в условном рейтинге цен на продукты.

Масло сливочное занимает восьмое место — 469,06 рубля за килограмм (101,5 процента).

На девятом месте «ценового» рейтинга — молоко цельное пастеризованное 2,5−3,2 процента жирности — 45,11 рубля за литр (100,9 процента).

Замыкают десятку куры охлажденные и мороженые — 130,06 рубля за килограмм с ростом цен в 100,8 процента.

Килограмм муки пшеничной стоит сейчас в среднем по Башкортостану 29,61 рубля.

Сыры сычужные твердые и мягкие — 408,72 рубля за килограмм, морковь — 21,71 рубля.

Сахар-песок можно приобрести в среднем за 45,45 рубля за килограмм. Крупу гречневую ядрицу — за 67,04 рубля за килограмм.

Средняя цена килограмма хлеба из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной в регионе — 42,38 рубля, чая черного байхового — 664,64.

Неизменными, по сравнению с 30 декабря, остались цены на говядину и баранину (кроме бескостного мяса) — 293,76 и 349,77 рубля, а также на вермишель — 46,35.

Незначительно снизились цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 42,71 рубля за килограмм, на свинину (кроме бескостного мяса) — 242,73, на рыбу мороженую неразделанную — 133,77, на подсолнечное масло — 103,07, пшено — 26,16 за килограмм.

Яйца куриные также незначительно подешевели — 62,19 рубля за десяток.

На последнем месте рейтинга — поваренная соль, килограмм которой можно приобрести за 9,30 рубля (98 процентов к уровню цен на 30 декабря прошлого года).

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