Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Родительские собрания — как сохранить нервы и кошелек?
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
Тарасов нанёс очередной удар по самолюбию Бузовой - СМИ
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
11:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Крупный план. Коломойский совершил переворот на Одесской киностудии

Одесская киностудия фактически меняет собственника: если раньше предприятие контролировали люди Таруты, то теперь контроль перейдёт к людям Коломойского, пишет одесское издание «Таймер».

Источник: "РИА Новости" Украина

У Одесской киностудии сменился директор: возглавлявший предприятие с 2012-го года Андрей Зверев уходит в отставку, временно исполнять его обязанности будет луцкий юрист Андрей Осипов, пишет издание «Таймер» (Одесса).

В интервью изданию «Викна-Одесса» Зверев заявил, что уходит по собственному желанию.

«Во время работы на студии волею судьбы мне пришлось заниматься новым для меня делом — продюсерством. Я приблизился к пониманию этой профессии, она мне очень нравится, и я планирую в будущем заниматься именно кинопроизводством. Просто пришло время…», — цитирует издание Зверева.

Далее Зверев заявил, что теперь заниматься развитием киностудии будет другая команда.

«На киностудию зайдет команда частного акционера предприятия, генерального директора группы компаний “1+1” (контролируется Игорем Коломойским, — ред.) Александра Ткаченко, — заявил Зверев. — Шесть лет тому назад для него, как для акционера, киностудия ценности, судя по всему, не представляла. Сегодня же могу с гордостью сказать, что ситуация изменилась: если предприятие вызывает интерес у самих акционеров, значит, эта ценность вновь появилась».

Стоит отметить, что корпоративная структура Одесской киностудии крайне далека от прозрачности. Половина её акций (50%+1) находятся в собственности государства (в лице Фонда Госимущества), остальные — в собственности ООО «Новая киностудия». Последняя, в свою очередь, принадлежит двум другим юридическим лицам: украинскому ООО «Фонд развития киноискусства» (77,5%) и кипрской «Тралион Коммершиал Лимитед» (22,5%).

В свою очередь, учредителем «Фонда развития киноискусства» является другая кипрская компания — «Пунта Кресенд Лимитед». Владельцами обеих кипрских фирм числятся граждане Республики Кипр, но это не должно никого вводить в заблуждение: такие фирмы обычно специально заводят для того, чтобы скрыть фамилии истиных собственников, и роль формальных владельцев играют подставные лица.

Фактически за «Пунта Кресенд Лимитед», как считается, стоял донецкий олигарх Сергей Тарута, который, таким образом, являлся главным акционером предприятия (не считая государства, которое, конечно, можно не считать). К примеру, тот же Андрей Зверев в вышеупомянутом интервью прямо называет себя «десантником» от Таруты.

Методом исключения можно предположить, что с Ткаченко связана как раз фирма «Тралион Коммершиал Лимитед», хотя формальных доказательств этого, конечно, нет. Однако Ткаченко уже давно имеет определённое отношение к киностудии: в частности, возглавляет наблюдательный совет предприятия.

При этом в последнее время отношения между акционерами киностудии были далеки от безоблачных: так, в октябре 2016-го года Приморский суд Одессы постановил взыскать в Одесской киностудии 10,5 миллиона гривен в пользу Александра Ткаченко. Дело в том, что ещё в 2009-м году Ткаченко предоставил киностудии 2,5 миллиона гривен в качестве возвратной финансовой помощи, возврата которой он, соответственно, и потребовал в 2016-м.

Причём киностудия должна была не только вернуть сам долг, но и уплатить 2,5 миллиона гривен пени, более 3 миллионов гривен процентов, а также 2 миллиона гривен отчислений на компенсацию потерь от инфляции. Если учитывать, что в 2015-м году киностудия получила лишь 6,8 миллиона гривен дохода, то исполнение исковых требований человека Коломойского могло бы окончательно пустить ко дну «кораблик» киностудии.

Судя по всему, судебный процесс был лишь прелюдией к смене контроля над предприятием, а исковые требования стали главным аргументом в «предложении, от которого нельзя отказаться».

Если наши предположения верны, то Одесская киностудия фактически меняет собственника: если раньше предприятие контролировали люди Таруты, то теперь контроль перейдёт к людям Коломойского.

Вполне возможно (хотя и не обязательно), что в ближайшее время также произойдут формальные изменения в корпоративной структуре предприятия в официальных госреестрах.

А самый интересный вопрос заключается в том, кому и зачем это понадобилось….

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия может принять меры в связи с частичной отменой виз Белоруссией
Голодец дала оценку российской пенсионной системе
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж денег с банковских карт
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь