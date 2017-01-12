Крупный план. Коломойский совершил переворот на Одесской киностудии

У Одесской киностудии сменился директор: возглавлявший предприятие с 2012-го года Андрей Зверев уходит в отставку, временно исполнять его обязанности будет луцкий юрист Андрей Осипов, пишет издание «Таймер» (Одесса).

В интервью изданию «Викна-Одесса» Зверев заявил, что уходит по собственному желанию.

«Во время работы на студии волею судьбы мне пришлось заниматься новым для меня делом — продюсерством. Я приблизился к пониманию этой профессии, она мне очень нравится, и я планирую в будущем заниматься именно кинопроизводством. Просто пришло время…», — цитирует издание Зверева.

Далее Зверев заявил, что теперь заниматься развитием киностудии будет другая команда.

«На киностудию зайдет команда частного акционера предприятия, генерального директора группы компаний “1+1” (контролируется Игорем Коломойским, — ред.) Александра Ткаченко, — заявил Зверев. — Шесть лет тому назад для него, как для акционера, киностудия ценности, судя по всему, не представляла. Сегодня же могу с гордостью сказать, что ситуация изменилась: если предприятие вызывает интерес у самих акционеров, значит, эта ценность вновь появилась».

Стоит отметить, что корпоративная структура Одесской киностудии крайне далека от прозрачности. Половина её акций (50%+1) находятся в собственности государства (в лице Фонда Госимущества), остальные — в собственности ООО «Новая киностудия». Последняя, в свою очередь, принадлежит двум другим юридическим лицам: украинскому ООО «Фонд развития киноискусства» (77,5%) и кипрской «Тралион Коммершиал Лимитед» (22,5%).

В свою очередь, учредителем «Фонда развития киноискусства» является другая кипрская компания — «Пунта Кресенд Лимитед». Владельцами обеих кипрских фирм числятся граждане Республики Кипр, но это не должно никого вводить в заблуждение: такие фирмы обычно специально заводят для того, чтобы скрыть фамилии истиных собственников, и роль формальных владельцев играют подставные лица.

Фактически за «Пунта Кресенд Лимитед», как считается, стоял донецкий олигарх Сергей Тарута, который, таким образом, являлся главным акционером предприятия (не считая государства, которое, конечно, можно не считать). К примеру, тот же Андрей Зверев в вышеупомянутом интервью прямо называет себя «десантником» от Таруты.

Методом исключения можно предположить, что с Ткаченко связана как раз фирма «Тралион Коммершиал Лимитед», хотя формальных доказательств этого, конечно, нет. Однако Ткаченко уже давно имеет определённое отношение к киностудии: в частности, возглавляет наблюдательный совет предприятия.

При этом в последнее время отношения между акционерами киностудии были далеки от безоблачных: так, в октябре 2016-го года Приморский суд Одессы постановил взыскать в Одесской киностудии 10,5 миллиона гривен в пользу Александра Ткаченко. Дело в том, что ещё в 2009-м году Ткаченко предоставил киностудии 2,5 миллиона гривен в качестве возвратной финансовой помощи, возврата которой он, соответственно, и потребовал в 2016-м.

Причём киностудия должна была не только вернуть сам долг, но и уплатить 2,5 миллиона гривен пени, более 3 миллионов гривен процентов, а также 2 миллиона гривен отчислений на компенсацию потерь от инфляции. Если учитывать, что в 2015-м году киностудия получила лишь 6,8 миллиона гривен дохода, то исполнение исковых требований человека Коломойского могло бы окончательно пустить ко дну «кораблик» киностудии.

Судя по всему, судебный процесс был лишь прелюдией к смене контроля над предприятием, а исковые требования стали главным аргументом в «предложении, от которого нельзя отказаться».

Если наши предположения верны, то Одесская киностудия фактически меняет собственника: если раньше предприятие контролировали люди Таруты, то теперь контроль перейдёт к людям Коломойского.

Вполне возможно (хотя и не обязательно), что в ближайшее время также произойдут формальные изменения в корпоративной структуре предприятия в официальных госреестрах.

А самый интересный вопрос заключается в том, кому и зачем это понадобилось….