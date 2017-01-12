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12:25 (мск), источник: Noi.md

Молдова получит грант в 5 млн. евро для реализации инновационных проектов

Молдавские компании получили доступ к финансированию в рамках интернациональной программы «Дунай 2014−2020».

Источник: Noi.md

Как сообщили «ИНФОТАГ» в Южном агентстве регионального развития, в середине декабря правительство Молдовы ратифицировало соглашение о финансировании программы «Дунай 2014−2020». Проект будет осуществляться в сотрудничестве с ЕС и министерством экономики Венгрии.

Молдова получит грант в 5 млн евро для поддержки проектов, которые могут быть инициированы государственными структурами, частными компаниями, органами местного публичного управления и неправительственными организациями.

Программа предполагает финансовую поддержку в реализации инновационных проектов по энергетической эффективности, обмену информацией, созданию транспортных систем и развитию предпринимательской деятельности в странах Дунайского региона. Отдельной категорией следуют проекты по поддержанию культурного, исторического и природного наследия республики.

Участие в программе создает предпосылки для углубления сотрудничества между Молдовой и странами Дунайского региона, в том числе Австрией, Болгарией, Венгрией, Румынией, Чехией, Германией и другими.

Справка «ИНФОТАГ»: Общий бюджет программы «Дунай 2014−2020» составляет 268,78 млн. евро. Она реализуется Европейским Союзом в рамках Европейской политики соседства (ЕПС), нацеленной на сближение ЕС со странами-соседями для достижения общей выгоды в общих интересах.

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