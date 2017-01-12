Эксперты спрогнозировали резкий рост краж денег с банковских карт
В 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135−140 тысяч случаев.
В 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135−140 тысяч случаев.
Об этом в четверг, 12 января, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра Zecurion.
В качестве причины эксперты называют халатность самих пользователей, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.
Аудитория клиентов интернет- и мобильного банкинга растет, а уровень осведомленности пользователей по вопросам безопасности снижается.
Мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью
В 2016 году число краж средств с банковских карт
В декабре 2016 года заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев сообщил, что суммарные потери российских банков и их клиентов от