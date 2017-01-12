Эксперты спрогнозировали резкий рост краж денег с банковских карт

В качестве причины эксперты называют халатность самих пользователей, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.

Об этом в четверг, 12 января, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра Zecurion.

Аудитория клиентов интернет- и мобильного банкинга растет, а уровень осведомленности пользователей по вопросам безопасности снижается.

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Мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций, установили специалисты.

В 2016 году число краж средств с банковских карт из-за халатности владельцев вырос по сравнению с предыдущим годом на 43 процента и достигло 107 тысяч случаев.