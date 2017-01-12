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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперты спрогнозировали резкий рост краж денег с банковских карт

В 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135−140 тысяч случаев.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в четверг, 12 января, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра Zecurion.

В качестве причины эксперты называют халатность самих пользователей, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.

Аудитория клиентов интернет- и мобильного банкинга растет, а уровень осведомленности пользователей по вопросам безопасности снижается.
Владимир Ульяновруководитель Zecurion
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Мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций, установили специалисты.

В 2016 году число краж средств с банковских карт из-за халатности владельцев вырос по сравнению с предыдущим годом на 43 процента и достигло 107 тысяч случаев.

В декабре 2016 года заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев сообщил, что суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенников с начала 2016 года составили два миллиарда рублей.

Комментарии
11
Yarik
В пропасть страна катиться???Уезжайте быстрее,а то провалитесь.
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Yarik
Такие отмазки нелепые у всех.
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Yarik
АБ если человек в душе мошенник и у него есть знания соблазниться и нарушить закон.Он будет нарушать,а не пойдёт работать.
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