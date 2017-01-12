«Нордавиа» возобновит перелёты из Мурманска в Калининград

Авиакомпания «Нордавиа» вернула в летнее расписание еженедельный рейс по маршруту Мурманск — Калининград. Как сообщает агентство «Би-порт» со ссылкой на представителя перевозчика, продажа билетов уже открыта.

Идя навстречу северянам, «Нордавиа» возвращает в летнее расписание еженедельный рейс из Мурманска в Калининград. Кроме того, предварительная программа включает традиционные направления на курорты Чёрного моря: Анапу, Сочи и Симферополь, которые будут выполняться из Мурманска, Архангельска, Уфы, Самары, Домодедово и Сыктывкара, — сообщил официальный представитель перевозчика Виктор Аношкин.