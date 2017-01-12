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11:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Две сотни теплых остановок дополнительно установят в Астане в 2017 году

АСТАНА, 12 янв — Sputnik. Две сотни теплых остановок дополнительно установят в Астане в этом году, сообщил глава управления пассажирского транспорта столицы Бекмырза Игенбердинов.

Источник: Sputniknews.kz

По его словам, на сегодняшний день в городе установлено 27 теплых остановок, или, иначе говоря, павильонов закрытого типа.

«В текущем году будет произведена установка еще 200 павильонов закрытого типа, преимущественно за счет частных инвестиций», — сказал Игенбердинов в ходе общественного слушания в четверг.

«Всем нам помнится, сколько было критики при запуске проекта по теплым остановкам. Теперь все испытали на себе, реально оценили эффект и все поняли необходимость. Учитывая высокую стоимость и нагрузку на бюджет, акимом Астаны дано поручение о привлечении инвесторов для установки и эксплуатации сети остановочных павильонов с обустройством торговой площади, пунктов полиции и туалетов в комплексе, где позволяют площади и интенсивность пассажиропотока», — заключил он.

Павильоны закрытого типа впервые открылись в Астане в 2015 году. Недовольство казахстанцев вызвала цена теплой остановки — каждый павильон обошелся бюджету в 10 миллионов тенге.

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