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12:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов посетил агрокомплекс, принадлежащий Юрию Лужкову

Глава Калининградской области Антон Алиханов побывал с рабочим визитом в Озёрском районе.

В числе сельскохозяйственных объектов губернатор осмотрел агрокомплекс, который принадлежит Юрию Лужкову.

Многоотраслевое предприятие занимается племенным коневодством и овцеводством, разведением крупного рогатого скота, производством грибов и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области:

— Конечно, «Веедерн» получает субсидии и федеральные, и региональные. Тем не менее, диверсификация, то, как он умеет всё пускать в оборот, — это, конечно, вдохновляет. Те помещения, в которых мы были в последнюю очередь, уже в заключительный момент, — они все отапливаются на его гречке, собственно, на отходах от его гречки. Грибной проект такой очень интересный.

В свою очередь Юрий Лужков высоко оценил агропотенциал Калининградской области. Но считает, что земли очень запущены с точки зрения мелиорации, и решать эту проблему должно помогать государство. Экс-мэр назвал безумием сбор утилизационного налога на сельхозтехнику. И положительно отозвался о предложении регионального правительства в рамках закона о Калининградской области отменить этот сбор.

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