Антон Алиханов посетил агрокомплекс, принадлежащий Юрию Лужкову

В числе сельскохозяйственных объектов губернатор осмотрел агрокомплекс, который принадлежит Юрию Лужкову.

Многоотраслевое предприятие занимается племенным коневодством и овцеводством, разведением крупного рогатого скота, производством грибов и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области:

— Конечно, «Веедерн» получает субсидии и федеральные, и региональные. Тем не менее, диверсификация, то, как он умеет всё пускать в оборот, — это, конечно, вдохновляет. Те помещения, в которых мы были в последнюю очередь, уже в заключительный момент, — они все отапливаются на его гречке, собственно, на отходах от его гречки. Грибной проект такой очень интересный.