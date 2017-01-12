Платежи за холодную воду в Челябинске выросли в 1,5 раза

Повышающий коэффициент в размере 1,5 к нормативу на водоснабжение ввели в Челябинске с 1 января 2017 года, сообщила «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь МУП «ПОВВ» Елена Изаак.

«На основании постановлений Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, № 354 и № 603 от 29 июня 2016, регулирующих “Правила предоставления коммунальных услуг…”, повышающий коэффициент коснётся собственников жилых помещений в многоквартирных домах, не установивших (при наличии технической возможности) индивидуальные приборы учёта воды (ИПУ), — пояснила Изаак. — Новые начисления отразятся в январских квитанциях, которые абоненты получат в начале февраля».

При отсутствии технической возможности установки ИПУ, подтверждённой актом, составленным по форме и в порядке, установленном приказом Минрегионразвития РФ № 627 от 29 декабря 2011 года, повышающий коэффициент не применяется.

Напомним, что с июля 2016 года согласно указанным постановлениям Правительства РФ в Челябинске на 40% подорожала плата за электроэнергию. С этого года она вырастет ещё на 10%. Платежи за отопление в мегаполисе пока не поднимались.