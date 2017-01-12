Дети войны получат по 500 рублей ко Дню памяти и скорби

Дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату в размере 500 рублей в 2017 году — данная акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается в день начала войны, 22 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания.

На выплату из областного бюджета будет направлено 19,95 млн рублей, ее получат более 39 тыс. южноуральцев.

Напомним, что в августе 2016 года принят областной закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц». Он устанавливает статус детей погибших участников Великой Отечественной войны на региональном уровне и определяет ряд мер социальной поддержки.