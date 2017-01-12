Дети войны получат по 500 рублей ко Дню памяти и скорби
Единовременная выплата коснется 39 тыс. детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
Единовременная выплата коснется 39 тыс. детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
Дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату в размере 500 рублей в 2017 году — данная акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается в день начала войны, 22 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
На выплату из областного бюджета будет направлено 19,95 млн рублей, ее получат более 39 тыс. южноуральцев.
Напомним, что в августе 2016 года принят областной закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц». Он устанавливает статус детей погибших участников Великой Отечественной войны на региональном уровне и определяет ряд мер социальной поддержки.