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13:01 (мск), источник: dostup1.ru

Дети войны получат по 500 рублей ко Дню памяти и скорби

Единовременная выплата коснется 39 тыс. детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

Источник: Reuters

Дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату в размере 500 рублей в 2017 году — данная акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается в день начала войны, 22 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания.

На выплату из областного бюджета будет направлено 19,95 млн рублей, ее получат более 39 тыс. южноуральцев.

Напомним, что в августе 2016 года принят областной закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц». Он устанавливает статус детей погибших участников Великой Отечественной войны на региональном уровне и определяет ряд мер социальной поддержки.

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