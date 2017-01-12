В Новосибирске планируют выращивать семена картофеля элитных сортов

НОВОСИБИРСК, 12 января. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) весной 2017 года приступят к выращиванию семенного картофеля элитных сортов. В дальнейшем они намерены обеспечить семенами все картофелеводческие хозяйства региона, сообщила ТАСС заместитель директора НИИ по научной работе Галина Артемова.

«В марте к нам в лабораторию прибудут гидропонные установки, на которых будет выращиваться оздоровленный посадочный материал — картофель. Будет высажено около 15−20 тыс. растений, выращенных из миристем (особые клетки растения, которые обладают способность к активному делению и образование новых клеток) в пробирке», — сказала она.

Артемова пояснила, что далее растения дадут мини-клубни, из которых получат чистый семенной материал. Урожайность и семенные качества сорта, высаженного таким образом, можно сохранить до десяти лет. Ученые рассчитывают таким образом через несколько лет снабдить качественным семенным материалом все картофелеводческие хозяйства региона.

По словам ученого, в России есть достойные сорта, но разрушено семеноводство. Так, в НИИ были выведены новые сорта картофеля, устойчивые к золотистой нематоде (вредитель, который уничтожает до 80% урожая в Сибири), они имеют хорошую урожайность и прекрасные вкусовые качества. При этом, по данным Российского картофельного союза, на сорта зарубежной селекции в РФ приходится 90% семян. В 2012—2015 годах их импорт в Россию возрос и составил 101,5 тыс. тонн.

Ранее министр секльского хозяйства региона Василий Пронькин сообщил, что область на 100% обеспечивает себя картофелем, но из 108 тыс. тонн семенного материала, который ежегодно высаживается, всего 2,1 тыс. тонн производится семеноводческими хозяйствами. Поэтому говорить о высокой урожайности и экономическом потенциале, который можно получить от этой отрасли, пока не приходится.

Центр по развитию семеноводства и селекции картофеля работает на базе ИЦиГ СО РАН. НИИ занимается сбором, сохранением и изучением растительных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, cозданием генофонда растений для использования его в селекции. В институте созданы и внесены в Государственный реестр селекционных достижений более 140 сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, овощных культур и картофеля. На государственном испытании находятся 19 новых сортов.