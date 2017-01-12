В Новосибирске отложили внедрение новой системы утилизации отходов

В каждом регионе должна быть разработана соответствующая территориальная схема, а также проведен конкурс по утверждению единого оператора. В Новосибирской области схему разработали в установленные законом полгода, в октябре с первой попытки согласовали ее с Росприроднадзором, однако до начала 2017-го воплотить ее в жизнь не удалось.

Задача оказалась слишком серьезной. Освободить управляющие компании от привычной работы по сбору и вывозу мусора, наладить работу единого оператора, ввести в эксплуатацию ряд новых полигонов — за несколько месяцев все эти проблемы оказалось не решить. Взяли отсрочку на год.

Разработкой региональной схемы занималась компания «Экооператор», специалисты которой рассмотрели несколько вариантов, включая самый «фантастический»: мусор со всей области предлагалось свозить в окрестности Новосибирска и там утилизировать. Сложно представить, во что обошлись бы транспортные перевозки из удаленных районов в ежедневном режиме и как бы это сказалось на тарифе.

— Еще одна идея заключалась в том, чтобы поделить Новосибирскую область на два кластера, — сообщила генеральный директор «Экооператора» Лариса Анисимова. — Первый мы условно назвали агломерационным, он должен был включать Болотнинский, Тогучинский, Черепановский и Сузунский районы. Второй кластер — более обширный по территории, с центрами в Куйбышеве и Барабинске. К сожалению, транспортная доступность Барабинска достаточно осложнена зимой и в распутицу. В итоге мы попытались учесть все объекты, которые были созданы в рамках программы обращения с отходами, и получили, помимо агломерационной зоны, семь отдельных кластеров.

В четырех районах (Кыштовском, Северном, Тогучинском и Болотнинском) будут действовать свои полигоны, при этом последний уже работает — сюда свозят отходы, собранные у восьмидесяти процентов населения Болотнинского района. В Северном районе полигон придется модернизировать, а вот в Кыштовке — и вовсе строить новый. Потребности Колыванского, Коченевского, Ордынского, Искитимского, Мошковского районов и пяти городских округов, включая Новосибирск, закроют два мусоросортировочных завода, которые планируется построить по концессионному соглашению. Остальную территорию поделят на те самые кластеры с центральными полигонами в Татарском, Карасукском, Барабинском, Каргатском, Черепановском, Чистоозерном и Краснозерском районах.

Кроме того, территориальная схема предполагает строительство шестидесяти площадок временного хранения, что позволит снизить транспортные затраты. Они будут предназначены для размещения отходов в удаленных и небольших населенных пунктах. По мере накопления достаточного количества мусора на эти площадки будет выезжать специальная техника для вывоза отходов. Строительство полигонов предполагается за счет концессионеров и средств инвестиционных программ, а средняя стоимость такой площадки, по расчетам региональных властей, будет начинаться от ста миллионов рублей. Всего же на создание кластеров понадобится порядка 2,4 миллиарда рублей. Еще 6,5 миллиарда предусмотрено соглашением о строительстве мусоросортировочных комплексов.

Прямая речь

Евгений Ким, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области:

— Единый региональный оператор должен заключать договоры на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации, обезвреживанию отходов и уведомить об этом всех юридических лиц. Он также должен объявить конкурс по отбору предприятий, которые будут осуществлять вывоз мусора согласно территориальной схеме. Следующий этап — заключение договоров со всеми полигонами, которые сегодня действуют в Новосибирской области, на переходный период, пока мы не построим пункты временного накопления и не начнем поэтапно переходить к утвержденной территориальной схеме.

А как у соседей?

Красноярский край.

В Красноярском крае принята большая региональная программа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), реализация которой должна завершиться к 2035 году. К этому времени запланировано построить и оборудовать 59 полигонов, 47 мусороперегрузочных станций, 44 предприятия по обезвреживанию и 83 площадки накопления отходов. Кроме того, в регионе должно появиться пятнадцать предприятий по переработке и сортировке, а также 29 площадок временного хранения ТКО.

Объем инвестиций программой не уточняется. В краевом министерстве природных ресурсов и экологии отмечают, что их финансирование преимущественно будет осуществлять частный бизнес. Так, уже сейчас частные инвесторы реализуют проекты реконструкции и строительства новых полигонов ТКО в Лесосибирске, Канске, Зеленогорске. В Емельяновском районе местные предприниматели возводят объекты для утилизации, переработки, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления.

Согласно данным краевого минприроды, в 2016 году введено в эксплуатацию три новых площадки временного накопления отходов. Местными властями и бизнесом установлено 109 контейнеров на десяти новых специализированных площадках в Балахтинском, Боготольском, Мотыгинском и Туруханском районах края. Кроме того, Таймырскому Долгано-Ненецкому району в нынешнем году выделено из средств регионального бюджета порядка десяти миллионов рублей на приобретение и монтаж комплекса по обезвреживанию отходов.

Между тем, как отмечают эксперты, темпы борьбы с несанкционированными свалками в крае серьезно отстают от имеющихся потребностей. Так, координатор общественной экологической рабочей группы «Твердые отходы» Юрий Мальцев рассказал, что ежедневно только в Красноярске выявляется три новых импровизированных полигона ТКО. По его информации, в 2015 году надзорными органами края выявлено 915 свалок, при этом ликвидировано 615. В Красноярске муниципальные власти за прошедший год убрали 382 свалки общим объемом в 62 тысячи кубометров, и работы финансировались из средств бюджета города.

Кемеровская область.

В Кузбассе, где ежегодно образуется 885 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (большая часть приходится на жителей многоквартирных и индивидуальных домов), схему обращения с ТКО утвердили еще в сентябре прошлого года.

Схема, рассчитанная на десять лет, согласована с облпрокуратурой, Росприроднадзором, получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и одобрение общественности. В ней — вся информация об основных источниках образования ТКО, их количестве, местах сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения, а также потоках движения мусора от дворовых контейнеров до полигонов.

Документ, как сообщили в областной администрации, призван регулировать стратегическое планирование и работу региональных операторов, которых будет два, в соответствии с зонами их действия — на севере и юге региона.

— Каждое из этих юридических лиц обязано заключить договоры на оказание услуг, тарифы на которые будут формироваться внутри области и защищаться перед Региональной энергетической комиссией (РЭК), — уточнил замгубернатора Анатолий Лазарев. — Причем зоны сформированы так, что тариф в них будет один и тот же. И если сейчас плата за вывоз мусора у нас не регулируемая (как за услуги по его захоронению), а договорная, то при действии новой схемы она станет коммунальной и начисляемой не с квадратного метра, а с человека, по нормативам накопления ТКО.

Эти нормативы тоже утверждает РЭК, замерив предварительно объемы мусора, выбрасываемого жителями каждого из кузбасских городов и районов в тот или иной сезон. А операторов по обращению с ТКО в Кузбассе намеревались выбрать до 1 декабря 2016-го. Однако из-за того, что в областной департамент ЖКХ не поступила вовремя необходимая документация из минстроя РФ, конкурс пришлось отложить. Потом и на федеральном уровне решили на два года отодвинуть крайний срок внедрения новой «отходной» схемы.

— Мы считаем, что благодаря ее реализации нам удастся предотвратить появление несанкционированных свалок, что также входит в обязанности региональных операторов, — подчеркнул Анатолий Лазарев. — Только за минувший год на территории области таких свалок выявлено 282, и 210 из них ликвидированы. А официально действующих объектов у нас шестнадцать, и у пяти заканчиваются сроки эксплуатации. Поэтому нужно принимать кардинальные и экстренные меры по их замещению. Строить новые полигоны и мусороперевалочные станции. Думаю, в Год экологии это особенно важно.