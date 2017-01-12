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17:38 (мск), источник: Фонтанка

Суд подтвердил незаконность контракта Смольного на 3,3 млн рублей

Арбитражный суд СЗФО признал законным решение, которое петербургское управление ФАС вынесло в отношении контракта на консервацию недостроенной первой очереди транспортных развязок в районе Поклонной горы. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Ранее ведомство пришло к выводу, что Дирекция транспортного строительства незаконно заключила без проведения торгов контракт с ЗАО «ПО «Возрождение». Цена контракта составила 329,8 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, 11 июля он был расторгнут, подрядчик успел освоить 89 млн рублей. Заказчик пытался трижды оспорить решение УФАС, но неудачно. Бывший замглавы Дирекции Константин Арефьев выплатил штраф на 50 тысяч рублей.

Отметим, что в данный момент ДТС, антимонопольщики и ПО «Возрождение» являются участниками и другого процесса. Речь идет о контракте на реконструкцию Оборонной улицы в Колпино от Заводского проспекта до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через железнодорожные пути Московского направления. Общая стоимость контракта составляет 3,956 млрд рублей. Победителем конкурса оказалось «АБЗ-Дорстрой», однако УФАС по жалобе ПО «Возрождение» отменил итоги конкурса. ДТС оспорила предписание ведомства и все-таки заключила договор с подрядчиком. Рассмотрение дела по существу состоится 26 января.

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