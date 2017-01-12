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14:08 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральским пенсионерам начали выдавать по 5 тыс. рублей

Челябинская область получила более 5 млрд рублей для обеспечения пенсионеров единовременной денежной выплатой.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области пенсионеры начали получать единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей — регион получил на эти цели 5 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОПФР.

Челябинская область 10 января 2017 года получила более 5 млрд рублей для финансирования единовременной денежной выплаты пенсионерам, получающим пенсии по линии ПФР. Уже 11 января средства были перечислены получателям через кредитные учреждения.

Доставка единовременной выплаты организациями почтовой связи и альтернативными предприятиями по доставке пенсий началась 12 января.

В Челябинской области получают пенсии: через кредитные учреждения — 575,1 тыс. человек; через организации федеральной почтовой связи и альтернативные предприятия по доставке — 479, 8 тыс. человек.

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