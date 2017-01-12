Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Признание режиссера о сцене изнасилования, вызвавшее резонанс
Джоли и Питт примирились ради детей
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Помолчи!": Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника звезды
Захарова удивила всех элегантным платьем - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
4040 самых красивых снимков 2016 года
1645-летие Константина Хабенского
14:12 (мск), источник: Tengrinews

Жители Жезказгана боятся повторения «шаханской» трагедии

Жители Жезказгана боятся повторения «шаханской» трагедии. Дом по улице Алашахана 33 признан аварийным и может рухнуть в любое время, жалуются люди.

5
фотографий

Сейчас дом немного укрепили, но жильцы продолжают там жить. А в местном акимате сообщили, что в Жезказгане всего 28 аварийных домов, поэтому расселить всех чиновники не могут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Проблема с этим домом началась давно. Ранее усиляли шестой подъезд, там с торца дома есть две пристройки магазин и аптека. Поэтому стяжек не видно. А сейчас у нас проблемы с первым подъездом. Мы обратились в акимат, так как дом начал немного оседать и появились трещины в тех местах, где идут стыки стен. Обратились в частную компанию, которая дала заключение, что дом аварийный. Но в акимате нам никак не помогли. Теперь жильцы бояться, что трагические события в Шахане могут повториться. А эти опоры, которые сейчас стоят, они же временные и не надежны. Мы уже собирали на них по 4 тысяч тенге. А летом нам придется опять собирать. А между тем сдают то не все жильцы и сумеем ли мы собрать нужную сумму неизвестно», — рассказали местные жители.

Кроме обещаний помочь, по словам жителей Жезказгана, от местных исполнительных органов помощи не было. А между тем, в этом районе, по улице Алашахана, есть еще несколько таких опасных домов.

Тем временем, фотографии аварийного дома и пост с призывом о помощи разместил у себя на странице уроженец Жезказгана Берик Жагиппаров. Он написал, что жители просят провести независимую экспертизу, которая определит, безопасно ли жить в этом доме дальше.

«Если есть риск обрушения дома, не пора ли эвакуировать людей? Испуганные жильцы попросили нас поставить в известность руководство страны, чтобы там держали этот вопрос под контролем, как-никак, здесь идет речь о безопасности людей. Мы обязательно выполним их просьбу», — написал Жагипаров.

А в местном акимате корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что проблема с этим домам им известна. Руководство города неоднократно встречалось с жильцами и пришли к выводу, что начнут работу по укреплению здания, как только на улице потеплеет. Акимат рассмотрит заявку о выделении денежных средств для этих работ. А пока жителей расселить некуда. Потому что в Жезказгане аварийными считаются 28 домов.

«Аварийным признан один подъезд этого дома. Жильцы обращались в частную компанию, которая сделала такое заключение. Жильцы были на приеме у акима. Я сам лично встречался с ними неоднократно. У дома есть КСК, которое заказало смету по ремонту этого дома. Было принято решение, о том, что работы начнутся, когда станет тепло. Но жители не стали ждать потепления и сами с помощью подрядной организации установили эти опоры. Кроме того, сейчас там идет заливка бетона с внутренней стороны подъезда. Это инициатива жильцов и КСК. Но мы их предупреждали, что в комнатах, в которых идет деформация, жить не стоит. А расселить мы их не можем. У нас в городе не только этот дом, у нас 28 домов аварийные. Кроме того, сейчас мы решаем вопрос о выделении денег из бюджета», — сообщил заместитель акима по вопросам ЖКХ Нуржан Орынбаев.

А это уже другой дом в Жезказгане. «Я живу на 4-ом этаже, у меня на стене в одной комнате видны трещины. Они становятся больше с каждым годом. Мы обращались в акимат с 2009 года. Но помощи нет. Аким сказал это ваше жилье, занимайтесь сами. Сейчас трещина между плитами нашего подъезда уже 12 сантиметров. А весной что там будет?! Грунт оседает, дом тоже. Недавно нас собрали и сказали, если будет сильное расхождение плит, берите документы и бегите из дома. Вот так вот сидим, как на пороховой бочке. А весной что там будет?!» — рассказала жительница дома Динара Усманова.

Трагедия произошла в поселке Ша­хан близ города Шахтинска Карагандинской ­области вечером 1 января. В результате об­рушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малоле­тние дети.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пропавший в Кызылординской области подросток прятался на даче у друга
Власти Петербурга рассказали, что станет с Исаакиевским сообором
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Расходы россиян на Новый год оказались минимальными за пять лет
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
На Камчатке пациент скончался из-за закрывшего проезд водителя
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына Звездная пара отпраздновала день рождения Тимофея.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь