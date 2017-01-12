Жители Жезказгана боятся повторения «шаханской» трагедии

Сейчас дом немного укрепили, но жильцы продолжают там жить. А в местном акимате сообщили, что в Жезказгане всего 28 аварийных домов, поэтому расселить всех чиновники не могут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Проблема с этим домом началась давно. Ранее усиляли шестой подъезд, там с торца дома есть две пристройки магазин и аптека. Поэтому стяжек не видно. А сейчас у нас проблемы с первым подъездом. Мы обратились в акимат, так как дом начал немного оседать и появились трещины в тех местах, где идут стыки стен. Обратились в частную компанию, которая дала заключение, что дом аварийный. Но в акимате нам никак не помогли. Теперь жильцы бояться, что трагические события в Шахане могут повториться. А эти опоры, которые сейчас стоят, они же временные и не надежны. Мы уже собирали на них по 4 тысяч тенге. А летом нам придется опять собирать. А между тем сдают то не все жильцы и сумеем ли мы собрать нужную сумму неизвестно», — рассказали местные жители.

Кроме обещаний помочь, по словам жителей Жезказгана, от местных исполнительных органов помощи не было. А между тем, в этом районе, по улице Алашахана, есть еще несколько таких опасных домов.

Тем временем, фотографии аварийного дома и пост с призывом о помощи разместил у себя на странице уроженец Жезказгана Берик Жагиппаров. Он написал, что жители просят провести независимую экспертизу, которая определит, безопасно ли жить в этом доме дальше.

«Если есть риск обрушения дома, не пора ли эвакуировать людей? Испуганные жильцы попросили нас поставить в известность руководство страны, чтобы там держали этот вопрос под контролем, как-никак, здесь идет речь о безопасности людей. Мы обязательно выполним их просьбу», — написал Жагипаров.

А в местном акимате корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что проблема с этим домам им известна. Руководство города неоднократно встречалось с жильцами и пришли к выводу, что начнут работу по укреплению здания, как только на улице потеплеет. Акимат рассмотрит заявку о выделении денежных средств для этих работ. А пока жителей расселить некуда. Потому что в Жезказгане аварийными считаются 28 домов.

«Аварийным признан один подъезд этого дома. Жильцы обращались в частную компанию, которая сделала такое заключение. Жильцы были на приеме у акима. Я сам лично встречался с ними неоднократно. У дома есть КСК, которое заказало смету по ремонту этого дома. Было принято решение, о том, что работы начнутся, когда станет тепло. Но жители не стали ждать потепления и сами с помощью подрядной организации установили эти опоры. Кроме того, сейчас там идет заливка бетона с внутренней стороны подъезда. Это инициатива жильцов и КСК. Но мы их предупреждали, что в комнатах, в которых идет деформация, жить не стоит. А расселить мы их не можем. У нас в городе не только этот дом, у нас 28 домов аварийные. Кроме того, сейчас мы решаем вопрос о выделении денег из бюджета», — сообщил заместитель акима по вопросам ЖКХ Нуржан Орынбаев.

А это уже другой дом в Жезказгане. «Я живу на 4-ом этаже, у меня на стене в одной комнате видны трещины. Они становятся больше с каждым годом. Мы обращались в акимат с 2009 года. Но помощи нет. Аким сказал это ваше жилье, занимайтесь сами. Сейчас трещина между плитами нашего подъезда уже 12 сантиметров. А весной что там будет?! Грунт оседает, дом тоже. Недавно нас собрали и сказали, если будет сильное расхождение плит, берите документы и бегите из дома. Вот так вот сидим, как на пороховой бочке. А весной что там будет?!» — рассказала жительница дома Динара Усманова.

Трагедия произошла в поселке Ша­хан близ города Шахтинска Карагандинской ­области вечером 1 января. В результате об­рушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малоле­тние дети.