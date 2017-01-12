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16:27 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовстат опубликовал данные по стоимости бензина

Стоимость бензина по состоянию на 9 января 2017 года проанализировали в Ростовстате.

Так средняя цена литра марки АИ-92 в донской столице составляет 36 рублей 17 копеек. Самым дорогим оказался бензин в Симферополе — 38 рублей 93 копейки.

Стоимость бензина АИ-95 в Ростове — 39 рублей 51 копейка, в Краснодаре — 39 рублей 92 копейки, в Майкопе — 40 рублей 58 копеек.

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