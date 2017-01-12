Донские спасатели получили уникальную летающую амфибию Бе-200
МЧС России получило первый серийный
МЧС России получило первый серийный
На площадке перед сборочным цехом генеральный конструктор Таганрогского авиационного
Он также сказал, что до конца года МЧС получит еще четыре
— По результатам эксплуатации, а также статических и ресурсных испытаний проведено перепроектирование силовой конструкции центроплана и крыла самолета. Обновлен
Изменения в конструкции уже почувствовали пилоты.
— Это непередаваемое, волнительное чувство — держать в руках штурвал нового самолета. Машина на 70 процентов отличается от самолетов первой серии Бе-200. Она в воздухе творит чудеса, — рассказал «РГ» Олег Попов.
Ранее сборка Бе-200 осуществлялась в Иркутске, но затем Объединенная авиастроительная корпорация перенесла производство в Таганрог. Это произошло по двум причинам.
Для серийного производства обновленной машины в Таганроге была проведена модернизация производства и закуплено новое оборудование. А сам самолет прошел процедуру европейской сертификации, признаваемой во всем мире. Бе-200ЧС уже успел зарекомендовать себя при борьбе с пожарами и проведении спасательных операций, в том числе за границей — в Греции, Португалии, Испании, Франции и Индонезии. Сейчас самолет поставляется на внутренний рынок. ТАНТК им. Г. М. Бериева выполняет контракт на производство шести Бе-200. Но при этом самолет имеет довольно высокий экспортный потенциал.
— Уже заключен контракт на поставку в Китай двух самолетов Бе-200 и две машины будут приобретены в дальнейшем, — заявил заместитель гендиректора ТАНТК им Г. М. Бериева Михаил Гончаров.
По итогам Международной выставки Airshow China в Чжухае ТАНТК им Г. М. Бериева и китайская компания Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd подписали меморандум о поставке двух Бе-200 с опционом на две амфибии. Эти поставки должны начаться в 2018 г. Кроме того, подписаны соглашения об открытии в КНР лицензионного производства самолета Бе-103.
Впрочем, одним Китаем дело не ограничится. Как отмечают в Объединенной авиастроительной корпорации, зарубежные заказчики уже выстраиваются в очередь за летающей амфибией. Так, подписан меморандум о поставке двух самолетов Бе-200ЧС с опционом еще на две машины для Королевских ВВС Таиланда. Также ведутся переговоры о поставке четырех амфибий Бе-200 в Индонезию. Интерес к самолету проявляет и Вьетнам. Также ТАНТК им Г. М. Бериева подписал меморандум о поставке одного Бе-200ЧС с опционом еще на одну машину с Казахстаном.
В 2017 году ТАНТК им. Г. М. Бериева планирует выпускать четыре самолета в год, а в течение пяти лет увеличить это количество до шести машин. Между тем производственные мощности предприятия позволяют уже сейчас собирать до восьми летающих амфибий в год.
Справка «РГ»
Бе-200ЧС — многоцелевой