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17:38 (мск), источник: "Российская газета"

Донские спасатели получили уникальную летающую амфибию Бе-200

МЧС России получило первый серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС, полностью собранный в Таганроге, где сейчас создается центр российского гидроавиастроения. Самолету присвоено имя героя Советского Союза, военного летчика Александра Разгонина.

Источник: "Российская газета"

На площадке перед сборочным цехом генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева) Юрий Грудинин заложил новую традицию, вручив ключ от первого модифицированного Бе-200 командиру звена самолетов авиационного спасательного центра ЮРЦ МЧС Олегу Попову.

Он также сказал, что до конца года МЧС получит еще четыре самолета-амфибии. А с 2018 года гидросамолеты будут выпускаться для Минобороны. Машина же, которая сейчас поступила в распоряжение спасателей, прошла серьезную модернизацию.

— По результатам эксплуатации, а также статических и ресурсных испытаний проведено перепроектирование силовой конструкции центроплана и крыла самолета. Обновлен пилотажно-навигационный комплекс. Усовершенствована гидравлическая система. Радиосвязное оборудование заменено на более современное. Проведено импортозамещение некоторых систем и комплектующих. Обновлены РЛС и тепловизионная система обнаружения, — отметили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Изменения в конструкции уже почувствовали пилоты.

— Это непередаваемое, волнительное чувство — держать в руках штурвал нового самолета. Машина на 70 процентов отличается от самолетов первой серии Бе-200. Она в воздухе творит чудеса, — рассказал «РГ» Олег Попов.

Ранее сборка Бе-200 осуществлялась в Иркутске, но затем Объединенная авиастроительная корпорация перенесла производство в Таганрог. Это произошло по двум причинам. Во-первых, чтобы перераспределить загрузку мощностей. А во-вторых, поскольку самолет проектировался в ТАНТК им. Г. М. Бериева, именно там исторически сформировалась мощная школа гидросамолетострения.

Для серийного производства обновленной машины в Таганроге была проведена модернизация производства и закуплено новое оборудование. А сам самолет прошел процедуру европейской сертификации, признаваемой во всем мире. Бе-200ЧС уже успел зарекомендовать себя при борьбе с пожарами и проведении спасательных операций, в том числе за границей — в Греции, Португалии, Испании, Франции и Индонезии. Сейчас самолет поставляется на внутренний рынок. ТАНТК им. Г. М. Бериева выполняет контракт на производство шести Бе-200. Но при этом самолет имеет довольно высокий экспортный потенциал.

— Уже заключен контракт на поставку в Китай двух самолетов Бе-200 и две машины будут приобретены в дальнейшем, — заявил заместитель гендиректора ТАНТК им Г. М. Бериева Михаил Гончаров.

По итогам Международной выставки Airshow China в Чжухае ТАНТК им Г. М. Бериева и китайская компания Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd подписали меморандум о поставке двух Бе-200 с опционом на две амфибии. Эти поставки должны начаться в 2018 г. Кроме того, подписаны соглашения об открытии в КНР лицензионного производства самолета Бе-103.

Впрочем, одним Китаем дело не ограничится. Как отмечают в Объединенной авиастроительной корпорации, зарубежные заказчики уже выстраиваются в очередь за летающей амфибией. Так, подписан меморандум о поставке двух самолетов Бе-200ЧС с опционом еще на две машины для Королевских ВВС Таиланда. Также ведутся переговоры о поставке четырех амфибий Бе-200 в Индонезию. Интерес к самолету проявляет и Вьетнам. Также ТАНТК им Г. М. Бериева подписал меморандум о поставке одного Бе-200ЧС с опционом еще на одну машину с Казахстаном.

В 2017 году ТАНТК им. Г. М. Бериева планирует выпускать четыре самолета в год, а в течение пяти лет увеличить это количество до шести машин. Между тем производственные мощности предприятия позволяют уже сейчас собирать до восьми летающих амфибий в год.

Справка «РГ»

Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия, предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

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