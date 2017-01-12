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15:41 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде сдали еще один долгострой

Многоквартирный дом № 64 на улице Репина в Краснооктябрьском районе города должны были сдать в 2013 году.

Источник: РИАЦ

Проблема обманутых дольщиков, к сожалению, остается злободневной для всех регионов России. Решить её окончательно путем изменений в законодательстве пока не удается, хотя шаги в этом направлении предпринимаются. В Волгоградской области выработали свой механизм решения, эффективность которого зависит от уровня взаимоотношений власти и бизнеса.

Как отметил заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора Волгоградской области Алексей Алейников, работа по решению проблем обманутых дольщиков региональная власть ведет постоянно.

Так, в целях материального стимулирования потенциальных застройщиков к завершению строительства проблемных объектов в 2016 году был разработан и принят Закон Волгоградской области, который предусматривает предоставление земельных участков в аренду без торгов для жилищного строительства организациям, взявшим на себя обязательства по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных домов. В итоге все довольны: дольщики получают долгожданное жилье, застройщик новые возможности для развития бизнеса, а регион одновременно решает проблемы граждан и наращивает объемы строительства возводимого жилья.

Именно таким путем пошли в Волгограде при решении обманутых дольщиков дома № 64 на улице Репина. Объект был сдан в эксплуатацию перед Новым годом. Администрация Волгоградской области оказала максимальное содействие людям — к завершению стройки был привлечен новый застройщик. В результате 61 семья обрела долгожданное жилье и в ближайшие дни начнут заселение.

Как рассказала одна из дольщиков Галина Мирошникова, первоначальный срок ввода дома в эксплуатацию был установлен застройщиком — ООО «ВСГВ» во 2 квартале 2013 года. Однако застройщик оказался недобросовестным. И прекратил работу на объекте в установленный срок, вот только здание осталось недостроенным. Дольщикам сообщили, что средства на строительство закончились.

Объект был взят под контроль специальной рабочей группой, действующей при администрации региона. К строительству объекта привлечена другая организация — ООО «ВПСК». В апреле 2016 года с ней был заключен договор о передаче функций заказчика-застройщика и компания приступила к достройке объекта.

Та же схема используется для завершения строительства дома № 7 на улице Лавочкина. В июле 2016 года возведение многоквартирного дома возобновлено, ввод в эксплуатацию ожидается в четвертом квартале этого года, будет решена проблема 82 семей. В настоящее время ведется работа, направленная на привлечение нового застройщика для завершения строительства проблемного объекта «Жилой комплекс “Атлант”» в Дзержинском районе Волгограда.

В целом же по итогам минувшего года в регионе завершено строительство 12 (из них один объект частично) жилых домов, защищены права 709 дольщиков. В 2015 году введено в эксплуатацию 10 проблемных жилых домов (444 дольщиков).

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