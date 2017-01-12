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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Unilever предложил сменить мировую экономическую модель

Нынешняя мировая финансовая система не соотносится с реальностью, нужно разработать новую экономическую модель. Об этом заявил генеральный директор англо-голландской компании Unilever Пол Полман. По его словам, один из главных вызовов — это отсутствие общих ценностей.

Нынешняя мировая финансовая система не соотносится с реальностью, нужно разработать новую экономическую модель. Об этом заявил генеральный директор англо-голландской компании Unilever Пол Полман, сообщает Rambler News Service. По его словам, один из главных вызовов — это отсутствие общих ценностей.

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Полман сказал, что многие страны оказываются совершенно неподготовленными к современным вызовам, таким как изменения климата, бурное развитие технологий, сокращающее число традиционных рабочих мест, миграционные проблемы и геополитическая напряженность. «Это становится ясно на фоне того популизма, который распространяется во многих уголках мира», — отметил глава Unilever.

Он добавил, что объем мировой финансовой системы составляет 300 триллионов долларов, в три раза превышая размеры реальной экономики. При этом данная проблема касается как крупных, так и мелких государств.

Полман подчеркнул, что сегодняшние проблемы каждая страна не может решить в одиночку, потому необходимо более тесное взаимодействие и координация между государствами.

Компания Unilever является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, в частности, парфюмерии. В 2015 году ее выручка составила 53,3 миллиарда евро, чистая прибыль — 4,9 миллиарда евро.

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