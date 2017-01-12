Медведев обнаружил источник мировой напряженности в политизации экономики
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Политизация международных экономических отношений постоянно генерирует напряженность в мире, заявил
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Политизация международных экономических отношений постоянно генерирует напряженность в мире, заявил
«Важная особенность современной экономики, которая касается всех, — это резкая политизация международных экономических отношений, нам сейчас от этого никуда не уйти», — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в четверг.
Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряженность в мире.
Он добавил, что имеет в виду не только Россию, но и общемировую ситуацию.