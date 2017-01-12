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14:51 (мск), источник: Интерфакс

Медведев обнаружил источник мировой напряженности в политизации экономики

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Политизация международных экономических отношений постоянно генерирует напряженность в мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2016

«Важная особенность современной экономики, которая касается всех, — это резкая политизация международных экономических отношений, нам сейчас от этого никуда не уйти», — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в четверг.

Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряженность в мире.
Дмитрий Медведевпремьер-министр РФ

Он добавил, что имеет в виду не только Россию, но и общемировую ситуацию.

Комментарии
3
А Б
Очевидно Медведев, являвшийся когда-то преподавателем ЛГУ, забыл одно из основных определений понятия "политика", которое прямо гласит, что политика - это концентрированное выражение экономики. Иными словами, экономика по определению не может быть не политизирована.
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александр зыков
Вот прямо сказать душа не лежит , как в старом анекдоте : "У нас по прежнему , кое-где , кое-кто , работает кое-как ..." , Зачем такая завуалированность , чего опять боимся ? Неужели от нас убудет , если прямо заявим : "Америка везде лезет , где её не просят , везде всем мешает , много навредила на ближнем востоке , в Европе , постоянно вредит нам и т д ..." К чему полит-корректность по отношению к милитаристам , фашистским режимам , недобиткам и прочим болячкам ?... Иной раз удивляешься , как ласково называют бандеровских мразей : "Обманутыми киевскими властями" , смешно про это слушать . И когда вашингтонскую администрацию называют "партнёрами" , это что за партнёры такие , которые когда несильно вредят , уже хорошо ? ...
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ko ko
Медведев обнаружил источник генерации концентрации силы в районах северного полюса, действующего отрицательным образом на инвестиционный климат в рф.....дмитрий анатольевич поручил разработать гиперболоидных преобразовать НЕХ-9000,с помощью которого можно было бы разрушать новообразования отрицательных лучей.
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