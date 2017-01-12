Строительство севастопольского участка трассы «Таврида» подорожает

Севастопольский участок трассы «Таврида» самый сложный на всем протяжении. Рельеф сложный, и есть все основания полагать, что он станет дороже, чем та сумма, которая заложена сейчас в федеральную целевую программу, — сказал А. Никитченко.

При этом он подчеркнул, что ось севастопольского участка трассы «Таврида» пока окончательно не определена. Она будет определена только по итогам проектирования. Проектирование сейчас в самом разгаре. Перед проектировщиками стоит очень сложная задача. С одной стороны — сделать качественную трассу, а с другой — удержаться в каких-то лимитах, чтобы удорожание было в разумных пределах. Сейчас идет непростой процесс утряски траектории движения и цены, — отметил А. Никитченко.