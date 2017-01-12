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14:43 (мск), источник: Крым Press

Строительство севастопольского участка трассы «Таврида» подорожает

Строительство севастопольского участка трассы «Таврида» может существенно подорожать. Об этом заявил руководитель автономной некоммерческой организации «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко, передаёт Крыминформ.

Севастопольский участок трассы «Таврида» самый сложный на всем протяжении. Рельеф сложный, и есть все основания полагать, что он станет дороже, чем та сумма, которая заложена сейчас в федеральную целевую программу, — сказал А. Никитченко.

При этом он подчеркнул, что ось севастопольского участка трассы «Таврида» пока окончательно не определена. Она будет определена только по итогам проектирования. Проектирование сейчас в самом разгаре. Перед проектировщиками стоит очень сложная задача. С одной стороны — сделать качественную трассу, а с другой — удержаться в каких-то лимитах, чтобы удорожание было в разумных пределах. Сейчас идет непростой процесс утряски траектории движения и цены, — отметил А. Никитченко.

Федеральная трасса «Таврида» свяжет Керчь и Севастополь. Её строительство будет проводиться в два этапа: до 2018 года планируется строительство двухполосной дороги, а к 2020 году её расширят до четырёх полос. Подрядчиком строительства трассы, а также подходов к транспортному переходу через Керченский пролив назначено ЗАО «ВАД» из Санкт-Петербурга. Строительство трассы «Таврида» обойдётся в 139 миллиардов рублей. Подрядчик уже получил около миллиарда рублей аванса.

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