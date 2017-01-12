Украина заблокировала телеканал «Дождь» из-за Крыма
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского канала «Дождь».
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского канала «Дождь».
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Причина блокировки — непризнание каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляция российской рекламы.
В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ.
Украинские чиновники также предъявили претензию к посещению Крыма журналистами «Дождя».
Кроме того, Нацсовет распорядился на три месяца прекратить ретрансляцию телеканала «Телеклуб», находящегося в юрисдикции Германии.