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15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина заблокировала телеканал «Дождь» из-за Крыма

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского канала «Дождь».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Причина блокировки — непризнание каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляция российской рекламы.

В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ.
Сергей Констинскийчлен Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию

Украинские чиновники также предъявили претензию к посещению Крыма журналистами «Дождя».

Кроме того, Нацсовет распорядился на три месяца прекратить ретрансляцию телеканала «Телеклуб», находящегося в юрисдикции Германии.

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