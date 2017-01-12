В Омске рекультивируют свалку ТБО в Кировском округе

28 апреля 2017 года мэрия Омска в формате публичных слушаний планирует обсудить перспективу рекультивации свалки в Кировском округе.

По словам советника профильного департамента Рината Валитова, размещение бытовых отходов на земельных участках прекращено в марте 2014 года. Общая площадь земельных участков, используемых с 1952 года под свалку ТБО, составляет 143,779 гектара. При этом высота полигона составила 15 метров, а глубина залегания свалочного тела — 2 метра.

На месте свалки планируется постепенное очищение почвы и воды от вредных загрязнений, а также посев травы и кустарников.