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15:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рекультивируют свалку ТБО в Кировском округе

Это произойдет после публичных слушаний 28 апреля.

Источник: Om1.ru

28 апреля 2017 года мэрия Омска в формате публичных слушаний планирует обсудить перспективу рекультивации свалки в Кировском округе.

По словам советника профильного департамента Рината Валитова, размещение бытовых отходов на земельных участках прекращено в марте 2014 года. Общая площадь земельных участков, используемых с 1952 года под свалку ТБО, составляет 143,779 гектара. При этом высота полигона составила 15 метров, а глубина залегания свалочного тела — 2 метра.

На месте свалки планируется постепенное очищение почвы и воды от вредных загрязнений, а также посев травы и кустарников.

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