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15:18 (мск), источник: ИА REGNUM

В 2016 году инфляция в Ростовской области составила 5,2%

По итогам 2016 года инфляция в Ростовской области достигла 5,2%.

Источник: ИА REGNUM

Только в декабре потребительские цены на все товары и услуги в регионе выросли на 0,4%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростовстата 12 января.

Значительнее всего в течение года подорожали непродовольственные товары — на 7,2%, а показатель продовольственной инфляции в 2016 году составил 5,4%.

Платные услуги населению выросли на 4,6%. В этой группе наибольший рост произошел в санаторно-оздоровительных услугах (+19,4%) и сфере дошкольного воспитания (+17%).

В течение декабря максимальный темп роста цен наблюдался в сфере услуг — 0,6%, алкогольные напитки в декабре подорожали на 0,5%, непродовольственные товары — на 0,2%. Из группы непродовольственных товаров наиболее подорожал табак — на 18,%.

За год продовольствие на Дону подорожало на 0,4%. Значительнее выросли в цене масло сливочное — на 22,4%, молоко и молочная продукция — на 8,4% и хлеб — на 7,9%.

Напомним, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России по итогам 2016 года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. Для сравнения: в 2015 году инфляция в России составила 12,9%.

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