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15:47 (мск), источник: Sputnik.by

Белавиа: никаких ЧП на борту Минск — Санкт-Петербург не было

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Никаких чрезвычайных ситуаций на борту рейса авиакомпании «Белавиа» B2941 из Минска в Санкт-Петербург не было, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского перевозчика.

Источник: Sputnik.by

Белорусские СМИ со ссылкой на пассажиров накануне сообщили о якобы чрезвычайном происшествии, имевшем место на борту самолета «Белавиа», летевшем 9 января рейсом Минск — Санкт-Петербург. Предполагалось, что у самолета случились некие технические неполадки, а борт не мог набрать необходимую высоту.

«Никаких чрезвычайных происшествий в самолете не было», — заверили Sputnik в «Белавиа».

Как указывали в средствах массовой информации, самолет летел на «достаточно низкой высоте». По информации авиакомпании, никто из пассажиров не получил никаких неудобств.

Более подробный комментарий относительно данной информации в «Белавиа» обещали предоставить позже.

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