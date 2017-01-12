Белавиа: никаких ЧП на борту Минск — Санкт-Петербург не было
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Никаких чрезвычайных ситуаций на борту рейса авиакомпании «Белавиа» B2941 из Минска в
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Никаких чрезвычайных ситуаций на борту рейса авиакомпании «Белавиа» B2941 из Минска в
Белорусские СМИ со ссылкой на пассажиров накануне сообщили о якобы чрезвычайном происшествии, имевшем место на борту самолета «Белавиа», летевшем 9 января рейсом Минск —
«Никаких чрезвычайных происшествий в самолете не было», — заверили Sputnik в «Белавиа».
Как указывали в средствах массовой информации, самолет летел на «достаточно низкой высоте». По информации авиакомпании, никто из пассажиров не получил никаких неудобств.
Более подробный комментарий относительно данной информации в «Белавиа» обещали предоставить позже.