Антон Алиханов заявил о готовности правительства отменить утилизационный налог на сельхозтехнику

Это последний из муниципалитетов, посещением которого губернатор закончил знакомство с регионом. В ходе визита осмотрел ряд социальных и сельскохозяйственных объектов.

Племенной репродуктор по выращиванию овец романовской породы — такой статус в ноябре прошлого года получило многоотраслевое предприятие «Веедерн». Помимо этого в агрокомплексе разводят коней, крупный рогатый скот, перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, производят грибы и гречневую крупу.

По словам губернатора, то, как идут на предприятии дела, вдохновляет. В свою очередь Юрий Лужков высоко оценил агропотенциал Калининградской области. Он считает, что земли очень запущены с точки зрения мелиорации и решать эту проблему должно государство.

Юрий Лужков, фермер:

— Если бы были решены все вопросы мелиорации Калининградской области, если бы были решены все вопросы задействования сельскохозяйственных земель, Калининградская область могла бы быть на уровне, скажем, с Голландией крупным экспортёром продовольствия.

Антон Алиханов заявил, что региональное министерство промышленности и торговли намерено решило пойти на встречу аграриям и готово отменить утилизационный налог на сельхозтехнику. Юрий Лужков отметил также, что крайне важно не оснащать предприятия полностью автоматизированным оборудованием. Чтобы бороться с безработицей.

— Нужно увеличивать количество рабочих мест. И в основном, женских. Мужики у нас пашут на тракторах, на комбайнах.

В ходе выезда глава региона посетил Ново-Гурьевскую общеобразовательную школу, где встретился с учителями и родителями. Учебное заведение до 1 мая должно исполнить решение суда — вынести котельную из здания.

Елена Кузьмина, директор общеобразовательной школы поселка Ново-Гурьевское:

— Этот отопительный сезон у нас есть возможность закончить. А следующий отопительный сезон мы уже думаем, как начинать. Это у нас основная проблема, основная наша боль. И очень хочется, чтобы нам помогли с этой проблемой разобраться. На вынос котельной потребуется 17 миллионов. Вместе с теплотрассой.

По мнению главы области, школу, где учатся 172 человека, необходимо сохранить. В течение двух месяцев в администрации района должны пересмотреть проектно-сметную документацию. После чего область выделит деньги на перенос котельной, причем, если изначально она должна была работать на мазуте, то теперь появилась возможность переформатировать ее на газ. Напоследок Антон Алиханов заглянул в озёрский детский сад «Солнышко».

Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области:

— Довольно холодно внутри, несмотря на то, что всё топится там. 15 градусов всего в музыкальном зале. Мы приняли решение помочь им, и выделили средства порядка 8 миллионов на ремонт фасада, на утепление. Чтобы дети могли себя нормально чувствовать.

По поводу этой проблемы к губернатору обращались и родители воспитанников, и депутаты. Для Озёрска — это ключевой объект дошкольного образования, который обслуживает весь город — примерно 200 с лишним детей.