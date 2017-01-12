Антон Алиханов заявил о готовности правительства отменить утилизационный налог на сельхозтехнику
Глава Калининградской области Антон Алиханов побывал с рабочим визитом в Озёрском районе.
Глава Калининградской области Антон Алиханов побывал с рабочим визитом в Озёрском районе.
Это последний из муниципалитетов, посещением которого губернатор закончил знакомство с регионом. В ходе визита осмотрел ряд социальных и сельскохозяйственных объектов.
Племенной репродуктор по выращиванию овец романовской породы — такой статус в ноябре прошлого года получило многоотраслевое предприятие «Веедерн». Помимо этого в агрокомплексе разводят коней, крупный рогатый скот, перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, производят грибы и гречневую крупу.
По словам губернатора, то, как идут на предприятии дела, вдохновляет. В свою очередь Юрий Лужков высоко оценил агропотенциал Калининградской области. Он считает, что земли очень запущены с точки зрения мелиорации и решать эту проблему должно государство.
Юрий Лужков, фермер:
— Если бы были решены все вопросы мелиорации Калининградской области, если бы были решены все вопросы задействования сельскохозяйственных земель, Калининградская область могла бы быть на уровне, скажем, с Голландией крупным экспортёром продовольствия.
Антон Алиханов заявил, что региональное министерство промышленности и торговли намерено решило пойти на встречу аграриям и готово отменить утилизационный налог на сельхозтехнику. Юрий Лужков отметил также, что крайне важно не оснащать предприятия полностью автоматизированным оборудованием. Чтобы бороться с безработицей.
— Нужно увеличивать количество рабочих мест. И в основном, женских. Мужики у нас пашут на тракторах, на комбайнах.
В ходе выезда глава региона посетил
Елена Кузьмина, директор общеобразовательной школы поселка Ново-Гурьевское:
— Этот отопительный сезон у нас есть возможность закончить. А следующий отопительный сезон мы уже думаем, как начинать. Это у нас основная проблема, основная наша боль. И очень хочется, чтобы нам помогли с этой проблемой разобраться. На вынос котельной потребуется 17 миллионов. Вместе с теплотрассой.
По мнению главы области, школу, где учатся 172 человека, необходимо сохранить. В течение двух месяцев в администрации района должны пересмотреть
Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области:
— Довольно холодно внутри, несмотря на то, что всё топится там. 15 градусов всего в музыкальном зале. Мы приняли решение помочь им, и выделили средства порядка 8 миллионов на ремонт фасада, на утепление. Чтобы дети могли себя нормально чувствовать.
По поводу этой проблемы к губернатору обращались и родители воспитанников, и депутаты. Для Озёрска — это ключевой объект дошкольного образования, который обслуживает весь город — примерно 200 с лишним детей.