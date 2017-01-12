Торговые объекты Минска начали обозначать цену пищевых продуктов за килограмм и литр

«Торговые объекты столицы постепенно начинают работу по обозначению цены пищевых продуктов за килограмм и литр в соответствии с рекомендацией МАРТ, пока это происходит не повсеместно. Сейчас более активно осуществляется работа по приведению информации о стоимости товаров в денежных единицах образца 2009 года. То есть убираются ценники, на которых информация о стоимости приведена до и после деноминации. Это должно быть завершено до 1 марта», — рассказала Яна Гурская.

Пресс-секретарь также отметила, что увеличение объема информации о цене товаров за килограмм и литр осуществляется для удобства покупателей, так как производители нередко предлагают весовые товары в нестандартной фасовке. Покупателям иногда приходится производить сложные расчеты, чтобы сравнивать товары по цене.

Как сообщалось, МАРТ рекомендовал с 1 января 2017 года субъектам, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами, вес которых не равен значению 1 кг (л), при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара, кроме цены за единицу, указывать цену за 100 г (мл), 1 кг (л). Для пищевых продуктов, номинальное количество которых не превышает 250 г (мл) рекомендовано указывать цену единицы товара за 100 г (мл), для остальных — за 1 кг (л). С 1 июля 2017 года данную норму планируется сделать обязательной.