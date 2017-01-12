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15:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Субсидии для фермеров вырастут

На Южном Урале усилят поддержку аграрного сектора.

Государство усилит поддержку фермеров.

Субсидии для аграрного сектора в 2017 году будут увеличены, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, для южноуральских сельскохозяйственных потребительских кооперативов, занимающихся сбором, производством и переработкой молока будет направлено 15 млн рублей (в течение предыдущих восьми лет сумма не превышала 10 млн). Благодаря этому рассчитывают увеличить надои и поголовье молочных коров.

«Также вводится грантовая поддержка сбытовых и перерабатывающих крестьянских кооперативов в объеме 10 млн рублей, которая будет направлена на развитие их материально-технической базы, строительство, модернизацию производственных объектов, приобретение техники, компенсации части взносов по лизинговым программам», — отметили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Кроме того, повышены максимальные размеры грантов на разведение крупного рогатого скота. Так, в частности, по программе развития семейных животноводческих ферм можно будет получить до 10 млн рублей. Также продолжат действовать льготы на приобретение техники.

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