Все больше граждан Молдовы обращаются за помощью в НАРЭКИТ

Как отмечается в сообщении НАРЭКИТ, в частности, количество физических и юридических лиц, обратившихся за помощью в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий в течение прошлого года, увеличилось, по сравнению с 2015 г., на 12% и составило 891 человек.

Такая динамика обусловлена увеличением количества ходатайств граждан для получения консультаций по техническим, юридическим и экономическим вопросам и количества их обращений в НАРЭКИТ посредством бесплатной телефонной линии — 080080080.

Так, количество ходатайств, в которых граждане обратились в НАРЭКИТ за консультациями в письменном или электронном виде, увеличилось на 54% и составило 299, а количество обращений по телефонной линии 080080080 возросло на 23,7% и составило 167.

В первом случае граждане получили подробную информацию по интересующим их вопросам, а во втором случае — разъяснения и рекомендации от специалистов НАРЭКИТ по поводу порядка решения отмеченных ими проблем, а также советы для лучшего понимания услуг и предложений на рынке электронных коммуникаций.

В то же время, в 2016 г. количество запросов о доступе к информации сократилось на 6% и составило 238, а количество петиций — на 12,3% и составило 184. В большинстве случаев заинтересованные лица запрашивали информацию о деятельности НАРЭКИТ (61 запрос) и процедуре общего разрешения деятельности по предоставлению услуг электронных коммуникаций и почтовых услуг (31 запрос). Касательно сферы интересов заявителей, большинство из них затронули в своих письмах проблемы связанные с предоставлением услуг мобильной телефонии, доступа к Интернету и услуг кабельного телевидения.

Анализ тематики петиций свидетельствует о том, что в большинстве случаев их авторы выдвигают претензии по поводу включенных в счета-фактуры размеров платежей и задолженностей за услуги (62 петиции), нарушения условий договоров, соглашений о взаимоподключении, нормативных актов (45 петиций), качества предоставляемых услуг (28 петиций). Больше всего петиций поступило в адрес НАРЭКИТ от потребителей, обслуживаемых АО «Moldtelecom» (77 петиций), АО «Orange Moldova» (21 петиция), АО «Moldcell» и ООО «Starnet Soluții» (по 18 петиций на каждого).

Согласно отчету, все обоснованные петиции были разрешены в пользу потребителей, а в некоторых случаях специалисты НАРЭКИТ предложили им альтернативные решения для устранения отмеченных проблем, которые впоследствии привели к положительным результатам.