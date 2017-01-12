Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились в 2016 году на 11% по сравнению с 2015-м годом, продолжив тем самым снижение российского автомобильного рынка четвертый год подряд. Это следует из данных комитета комитета производителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), присланных в редакцию Forbes.

Всего в прошлом году в России был продан 1 425 791 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль. Это на 176 319 автомобилей (или 11%) меньше показателя 2015 года. Тем не менее, темпы падения продаж в 2016 году замедлились более, чем в три раза по сравнению с 2015 годом. Тогда автомобильный рынок России упал на 35,7% (в 2014-м — на 10,3% и в 2013-м — на 5%).

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в продажах декабря 2016 года был «почти достигнут баланс» к декабрю 2015 года. Всего за последний месяц 2016 года было продано 145 668 автомобилей. Это на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, но на 10% превышают результаты ноября 2016 года.

«Сравнивая с двузначными цифрами падения в первые девять месяцев года, — это хороший результат», — приводятся в пресс-релизе слова Шрайбера. При этом он признал, что рынок «по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процессе финального поиска дна».

Глава комитета автопроизводителей АЕБ выразил надежду, что в 2017 году у российского автомобильного рынка есть потенциал закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. «Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей, или, иными словами, на 4% больше, чем в 2016 году», — заявил Шрайбер.

Комитет автопроизводителей АЕБ отмечает, что девять из десяти моделей легковых автомобилей, ставших лидерами продаж в России в 2016 году, местного производства. Почти пятая часть рынка (18%) пришлась на автомобили марки Lada — 266 296 автомобилей. Это на на 1% меньше, чем годом ранее. Второе место по итогам года заняли автомобили корейской марки KIA. Их за год было продано 149 567 штук, что на 9% меньше, чем в 2015 году. На третьем месте по продажам оказались корейские Hyundai (145 254 автомобиля, минус 10% по сравнению с 2015 годом).