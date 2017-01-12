Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Обжорство после попойки получило научное объяснение
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Собчак впервые показала сына
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
В какие игрушки играют дети в Италии
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Помолчи!": Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Зима в Северном полушарии
9Стрельба в стамбульском клубе
16:08 (мск), источник: Forbes

Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд

Девять из десяти моделей легковых автомобилей, ставших лидерами продаж на российском авторынке в 2016 году, были местного производства.

Источник: РИА "Новости"

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились в 2016 году на 11% по сравнению с 2015-м годом, продолжив тем самым снижение российского автомобильного рынка четвертый год подряд. Это следует из данных комитета комитета производителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), присланных в редакцию Forbes.

Всего в прошлом году в России был продан 1 425 791 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль. Это на 176 319 автомобилей (или 11%) меньше показателя 2015 года. Тем не менее, темпы падения продаж в 2016 году замедлились более, чем в три раза по сравнению с 2015 годом. Тогда автомобильный рынок России упал на 35,7% (в 2014-м — на 10,3% и в 2013-м — на 5%).

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в продажах декабря 2016 года был «почти достигнут баланс» к декабрю 2015 года. Всего за последний месяц 2016 года было продано 145 668 автомобилей. Это на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, но на 10% превышают результаты ноября 2016 года.

«Сравнивая с двузначными цифрами падения в первые девять месяцев года, — это хороший результат», — приводятся в пресс-релизе слова Шрайбера. При этом он признал, что рынок «по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процессе финального поиска дна».

Глава комитета автопроизводителей АЕБ выразил надежду, что в 2017 году у российского автомобильного рынка есть потенциал закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту. «Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей, или, иными словами, на 4% больше, чем в 2016 году», — заявил Шрайбер.

Комитет автопроизводителей АЕБ отмечает, что девять из десяти моделей легковых автомобилей, ставших лидерами продаж в России в 2016 году, местного производства. Почти пятая часть рынка (18%) пришлась на автомобили марки Lada — 266 296 автомобилей. Это на на 1% меньше, чем годом ранее. Второе место по итогам года заняли автомобили корейской марки KIA. Их за год было продано 149 567 штук, что на 9% меньше, чем в 2015 году. На третьем месте по продажам оказались корейские Hyundai (145 254 автомобиля, минус 10% по сравнению с 2015 годом).

В 2016 году на долю альянса АвтоВАЗ-Renault-Nissan пришлось 33,5% рынка продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России (рост за год — 1,2%). При этом доля рынка АвтоВАЗа — 18,7% (рост 1,9%). Второе место на автомобильном рынке России в минувшем году заняла VW Group — 11%. Затем следуют KIA (10,5%), Hyundai (10,2%) и Toyota (8,3%). Из «большой немецкой тройки» доля Mercedes-Benz на российском авторынке составила 3,2%, BMW — 2% и Audi (входит в VW Group) — 1,5%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый курс: как события последних месяцев повлияют на рубль
Власти Петербурга рассказали, что станет с Исаакиевским собором
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Собчак впервые показала сына На снимке телеведущая держит малыша за руку.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь