В Волжском строители разрушают дорогу

Земляные работы, которые вел застройщик ООО «Среда» по ул. 40 лет Победы напротив Волжского гуманитарного института, привели к просадке грунта. Ситуация стала опасной для целостности дорожного полотна.

Разрешение на проведение работ у застройщика имеется, однако при их производстве были нарушены технические условия — произошла просадка грунта.

Виновнику были выдвинуты претензии и дано предписание остановить деятельность на этом участке до устранения нарушений.

Контроль за исполнением взяла на себя городская администрация.