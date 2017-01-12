Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Россия объявила бойкот ПАСЕ, за членство в которой отдала €32 млн
Собчак впервые показала сына
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Собчак впервые показала сына
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Известный футболист пропал в Санкт-Петербурге
Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
"Помолчи!": Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Зима в Северном полушарии
9Стрельба в стамбульском клубе
16:30 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму пообещали ответить на демпинговые цены на отдых в Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Крым намерен ответить на демпинговые цены на услуги отдыха в Турции гарантиями безопасности для туристов, предоставлением высококачественных услуг по оздоровлению и культурной программой, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: Reuters

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что россияне летом текущего года могут предпочесть Турцию или Египет Крыму, где многие отельеры повысили цены до «критического уровня».

Черняк подчеркнул, что крымские отели уступают по ценовой политике турецким, но в этом есть ряд объективных причин, главная из которых — демпинг.

«У Турции в этом году на самом высоком уровне стоит задача вернуть туристов, в том числе российских, на свои курорты. У них запланировано субсидирование авиаперелетов, компенсации отельерам, которые демпинговали цены, опустив их до минимума», — сказал Черняк РИА Новости.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что, учитывая количество терактов, которые происходят в Турции, никто не сможет гарантировать там безопасность туристов.

«Если сравнивать цены, то у них они ниже по понятным причинам, иначе к ним никто не поедет. Но во всем остальном Крым стоит под номером один, как самый безопасный туристический курорт. Мы сможем ответить на низкие цены в Турции безопасностью, лечебно-оздоровительным туризмом и культурной составляющей», — подчеркнул Черняк.

По его словам, Крым в этом году сосредоточит усилия на соотношении качества отдыха и цен, улучшении инфраструктуры и сервиса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему в Швеции забили тревогу и при чем тут Россия
Власти Петербурга рассказали, что станет с Исаакиевским собором
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме
Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Собчак впервые показала сына На снимке телеведущая держит малыша за руку.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь