В Крыму пообещали ответить на демпинговые цены на отдых в Турции

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что россияне летом текущего года могут предпочесть Турцию или Египет Крыму, где многие отельеры повысили цены до «критического уровня».

Черняк подчеркнул, что крымские отели уступают по ценовой политике турецким, но в этом есть ряд объективных причин, главная из которых — демпинг.

«У Турции в этом году на самом высоком уровне стоит задача вернуть туристов, в том числе российских, на свои курорты. У них запланировано субсидирование авиаперелетов, компенсации отельерам, которые демпинговали цены, опустив их до минимума», — сказал Черняк РИА Новости.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что, учитывая количество терактов, которые происходят в Турции, никто не сможет гарантировать там безопасность туристов.

«Если сравнивать цены, то у них они ниже по понятным причинам, иначе к ним никто не поедет. Но во всем остальном Крым стоит под номером один, как самый безопасный туристический курорт. Мы сможем ответить на низкие цены в Турции безопасностью, лечебно-оздоровительным туризмом и культурной составляющей», — подчеркнул Черняк.

По его словам, Крым в этом году сосредоточит усилия на соотношении качества отдыха и цен, улучшении инфраструктуры и сервиса.