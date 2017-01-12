Власти озвучили детали проекта мусоросортировочного завода под Воронежем

Детали проекта корреспонденту РИА «Воронеж» озвучил замглавы администрации Семилукского района Валерий Мелещенко в четверг, 12 января. Завод запустят в непосредственной близости от действующего полигона ТБО «Каскад» до конца 2017 года.

Администрация Семилукского района выделила для строительства завода муниципальный участок в Девицком сельском поселении. Строительство мусоросортировочного завода обойдется в 561,5 млн рублей. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит 299,99 млн рублей, еще 261,5 млн рублей вложит инвестор. Предприятие будет находиться в муниципальной собственности с долей частного капитала. В дальнейшем инвестор сможет выкупить завод — этот пункт включат в концессионное соглашение.

В качестве инвестора в проект запланировало войти ОАО «Экотехнологии». Компания разработала проект завода. Райадминистрация заключит с фирмой концессионное соглашение на эксплуатацию завода, если не найдется других претендентов.

— До марта 2017 года мы должны предоставить Фонду содействия реформированию ЖКХ полный пакет документов, в том числе концессионное соглашение и проект с экспертизой. Фонд проверит бумаги на соответствие условиям выделения господдержки. Если все в порядке, начнется строительство. Инвестор обязан завершить пусконаладочные работы к концу 2017 года, — рассказал Валерий Мелещенко.

Проектная мощность завода — разделение на фракции 440 тыс. т мусора в год. Предприятие обеспечит экологичную утилизацию. Большую часть отходов будут брикетировать и продавать перерабатывающим вторсырье компаниям. Отходы сортировки — органику, дерево, камень — передадут для захоронения на полигоне «Каскад». Мусоросортировочный завод продлит срок эксплуатации полигона за счет снижения объема подлежащих захоронению отходов.

Контекст

Власти Воронежской области работают над созданием территориальной схемы обращения с отходами с конца 2015 года. Появление схемы станет ключевым в госпрограмме «Охрана окружающей среды и природные ресурсы». Первоначально на реализацию госпрограммы выделили 813 млн рублей, в том числе 200 млн рублей из федбюджета.

Завод по сортировке и вторичной переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) запланировали построить в Лискинском отходоперерабатывающем кластере. Строительство завода возможно в рамках сотрудничества с компанией Fans Complete Technology. При согласовании всех вопросов, региональные власти рассмотрят варианты строительства в рамках государственно-частного партнерства.

Справка РИА «Воронеж»

Зарегистрированное в Воронеже ОАО «Экотехнологии» работает в сфере сбора, транспортировки и захоронении ТБО с 2010 года. Компания обслуживает более 115 тыс. жителей частного сектора в шести районах Воронежа и в его пригородах. Клиентами компании являются более 2 тыс. юридических лиц, среди которых крупнейшие промышленные предприятия города, торговые центры, рынки. ОАО «Экотехнологии» ежемесячно осуществляет сбор, транспортировку и захоронение 25 тыс. куб. м отходов.