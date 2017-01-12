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16:23 (мск), источник: Газета.Ру

Новая технология Facebook в будущем позволит читать мысли

Секретное подразделение внутри компании Facebook занимается разработкой технологии, которая в будущем позволит читать мысли.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Business Insider.

Недавно были опубликованы несколько вакансий, которые намекают на новый проект Facebook, связанный с нейровизуализацией и электрофизиологией. Впоследствии это может привести к созданию «коммуникационной платформы будущего». Эксперты считают, что речь идет о телепатии — передаче мыслей на расстоянии.

В 2015 году создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что однажды люди смогут делиться своими мыслями напрямую, используя исключительно технологии.

Ранее стало известно, что Facebook планирует размещать рекламу в середине видеороликов.

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