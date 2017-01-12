Новая технология Facebook в будущем позволит читать мысли

Об этом сообщает Business Insider.

Недавно были опубликованы несколько вакансий, которые намекают на новый проект Facebook, связанный с нейровизуализацией и электрофизиологией. Впоследствии это может привести к созданию «коммуникационной платформы будущего». Эксперты считают, что речь идет о телепатии — передаче мыслей на расстоянии.