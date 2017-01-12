Новая технология Facebook в будущем позволит читать мысли
Секретное подразделение внутри компании Facebook занимается разработкой технологии, которая в будущем позволит читать мысли.
Секретное подразделение внутри компании Facebook занимается разработкой технологии, которая в будущем позволит читать мысли.
Об этом сообщает Business Insider.
Недавно были опубликованы несколько вакансий, которые намекают на новый проект Facebook, связанный с нейровизуализацией и электрофизиологией. Впоследствии это может привести к созданию «коммуникационной платформы будущего». Эксперты считают, что речь идет о телепатии — передаче мыслей на расстоянии.
В 2015 году создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что однажды люди смогут делиться своими мыслями напрямую, используя исключительно технологии.
Ранее стало известно, что Facebook планирует размещать рекламу в середине видеороликов.