Рыболовы Крыма на треть увеличили вылов морских биоресурсов

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК.

По словам главы Минсельхоза Андрея Рюмшина, рыбохозяйственный комплекс Республики демонстрирует устойчивый рост всех показателей. В частности, в течение года на 15% возросло количество предприятий, занимающихся промыслом, переработкой морепродуктов и разведением рыбы.

«Хорошо потрудились рыбаки, которые добыли на треть больше водных биоресурсов. Также неплохие показатели по переработке. Рыбных консервов произведено на 23% больше, чем в прошлом году. Аквафермеры еще сдают отчетность, но за 9 месяцев выращено 896,4 тонны товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства», — добавил министр.

Подводя итоги работы рыбохозяйственной отрасли Республики в 2016 году, Андрей Рюмшин также отметил, что в 2016 году была введена в эксплуатацию одна установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) с полным циклом выращивания товарного карпа. В 2017 году планируется запуск еще двух установок УЗВ и двух инкубационных цехов по получению и выращиванию личинки растительноядных рыб.

«Одна из приоритетных задач нашей работы на следующий год — узаконить право пользования субъектов хозяйственной деятельности водными объектами. Также будет продолжена работа над ведомственной целевой программой «Развитие отраслей рыбоводства и рыболовства», — подчеркнул глава Минсельхоза.

В программе будут предусмотрены мероприятия по субсидированию части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов рыбохозяйственной деятельности и субсидированию части затрат на единицу выращенной и реализованной продукции.

«Это позволит увеличить количество индустриальных систем рыборазведения, объемы производства посадочного материала, масштабы зарыбления водоемов и, как следствие, нарастить производство объектов товарной аквакультуры», — резюмировал Рюмшин.