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17:02 (мск), источник: Капитал

Французская Engie начала поставки газа в Украину

С 1 января в Украину начала поставки газа французская компания Engie.

Источник: Капитал

С 1 января в Украину начала поставки газа французская компания Engie, сообщила в четверг пресс-служба «Укртрансгаза», передает Капитал.

Объемы поставок небольшие — 0,4 млн кубометра в сутки.

Импорт осуществляется с территории Польши через газоизмерительную станцию «Германовичи» (точка входа в ГТС).

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Напомним, что Engie (бывшая GDF Suez) в октябре 2016 года подписала договор с «Укртрансгазом», согласно которому она получила возможность хранить газ в украинских хранилищах.

С 1 апреля стали возможными двунаправленные поставки газа между Украиной и Словакией через газоизмерительную станцию «Буденце». Гарантированная суточная мощность входа в направлении из Украины составляет 19 млн куб. м/сутки.

Перевод этой ГИС в двусторонний режим работы позволит европейским трейдерам как завозить газ для хранения в Украину, так и вывозить его из Украины после завершения периода хранения.

В 2014 году был принят закон, который разрешает сдавать газотранспортную систему, в том числе подземные хранилища, в аренду без права отчуждения.

В Украине насчитывается 13 ПХГ общей мощностью 32 млрд кубометров, значительная часть которой не используется Украиной.

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