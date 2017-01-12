Французская Engie начала поставки газа в Украину

Импорт осуществляется с территории Польши через газоизмерительную станцию «Германовичи» (точка входа в ГТС).

С 1 января в Украину начала поставки газа французская компания Engie, сообщила в четверг пресс-служба «Укртрансгаза», передает Капитал.

Напомним, что Engie (бывшая GDF Suez) в октябре 2016 года подписала договор с «Укртрансгазом», согласно которому она получила возможность хранить газ в украинских хранилищах.

С 1 апреля стали возможными двунаправленные поставки газа между Украиной и Словакией через газоизмерительную станцию «Буденце». Гарантированная суточная мощность входа в направлении из Украины составляет 19 млн куб. м/сутки.

Перевод этой ГИС в двусторонний режим работы позволит европейским трейдерам как завозить газ для хранения в Украину, так и вывозить его из Украины после завершения периода хранения.

В 2014 году был принят закон, который разрешает сдавать газотранспортную систему, в том числе подземные хранилища, в аренду без права отчуждения.

В Украине насчитывается 13 ПХГ общей мощностью 32 млрд кубометров, значительная часть которой не используется Украиной.