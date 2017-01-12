Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Слова Трампа привели к рекордному падению валюты одной из стран
Джоли и Питт примирились ради детей
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
В какие игрушки играют дети в Италии
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
4040 самых красивых снимков 2016 года
1135-летие герцогини Кембриджской
18:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани подорожали бензин и дизельное топливо

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Казани возросли средние цены на все марки бензина и дизельное топливо.

Источник: Reuters

Цена за литр А-76 (АИ-80) составила 33,40 рубля; АИ-93, 92 стоят 34,90 рубля; АИ-95 — 37,83 рубля; 37 рублей стоит дизельное топливо.

Во всех центрах субъектов Приволжского федерального округа наблюдалось повышение средних цен на дизельное топливо. В Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Чебоксарах, Оренбурге и Саратове выросли средние цены на бензин марок АИ-93, 92, АИ-95.

Минимальные средние цены на все наблюдаемые марки бензина зафиксированы в Пензе, на дизельное топливо — в Ульяновске.

Максимальные средние цены на бензин марки А-76 (АИ-80), АИ-93 и 92 и дизельное топливо отмечены в Кирове, на бензин марки АИ-95 — в Оренбурге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ГИБДД напоминает об ответственности за несвоевременную оплату штрафов
МИД назвал «полным фиаско» внешнюю политику Обамы
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Российские биатлонистки провалились в эстафете на этапе КМ
Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Собчак впервые показала сына На снимке телеведущая держит малыша за руку.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь