В Казани подорожали бензин и дизельное топливо

Цена за литр А-76 (АИ-80) составила 33,40 рубля; АИ-93, 92 стоят 34,90 рубля; АИ-95 — 37,83 рубля; 37 рублей стоит дизельное топливо.

Во всех центрах субъектов Приволжского федерального округа наблюдалось повышение средних цен на дизельное топливо. В Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Чебоксарах, Оренбурге и Саратове выросли средние цены на бензин марок АИ-93, 92, АИ-95.

Минимальные средние цены на все наблюдаемые марки бензина зафиксированы в Пензе, на дизельное топливо — в Ульяновске.

Максимальные средние цены на бензин марки А-76 (АИ-80), АИ-93 и 92 и дизельное топливо отмечены в Кирове, на бензин марки АИ-95 — в Оренбурге.