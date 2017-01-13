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11:03 (мск), источник: ИА REGNUM

За год Воронежская область увеличила доходы бюджета на 8 млрд

План по собственным доходам в 2016 году перевыполнен на 3,4%.

Доходы бюджета Воронежской области в 2016 году превысили показатель за 2015 год на 14,6% — или на 8,1 млрд рублей. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложила главе региона на встрече 12 января руководитель департамента финансов Надежда Сафонова.

По ее словам, в целом доходы областного бюджета в 2016 году составили 85,3 млрд рублей, при этом собственные доходы составили 63,6 млрд рублей. План поступления собственных доходов выполнен на 103,4%.

По консолидированному бюджету собственные доходы возросли на 9 млрд рублей или 12,4% и составили 83,3 млрд рублей.

Расходы бюджета региона в 2016 году составили 87,4 млрд рублей: удалось полностью исполнить все обязательства.

Дефицит областного бюджета в 2016 году по сравнению с 2015-м сократился на 1,3 млрд и составил 2,1 млрд.

Государственный долг Воронежской области сохраняется на экономически безопасном уровне, отмечалось на встрече. Отношение госдолга к собственным доходам сократилось с 63% (по состоянию на 1 января 2016 года) до 57% (на 1 января 2017 года).

Губернатор поручил разработать систему контроля за выполнением условий соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов: для этого будет создана рабочая группа с участием руководителей исполнительных органов государственной власти области — получателей финансовой помощи из федерального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Воронежской области на 2017 год принят со следующими параметрами: доходы планируются в сумме 76,5 млрд рублей, расходы — 77,4 млрд рублей.

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