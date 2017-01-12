Выйти в мировые лидеры Белорусскому автозаводу помогла союзная кооперация

В ООО «Восточно-Бейский разрез» в Республику Хакасию и в Хабаровский край, где находится АО «Уралуголь», в 2016 году отгружены машины грузоподъемностью 130 и 220 тонн. Туда же, а также на «Разрез Черногорский», в АО «Разрез Харанорский» и в АО «Разрез Тугнуйский» на исходе ушедшего года отправлено еще 14 единиц мощной техники. Оставшиеся 10 карьерных самосвалов из белорусского города Жодино поступят сибирским горнякам в ближайшие месяц-два.

В немалой степени благодаря такому партнерству одно из крупнейших в Беларуси машиностроительных предприятий уверенно наращивает объем экспорта. Более того, выходит на лидирующие позиции в мире. С учетом масштабных поставок сверхтяжелых карьерных самосвалов в страны Азии, Африки, Европы по итогам 9 месяцев 2016 года (более свежие данные еще не собраны) белорусское предприятие заняло вторую строчку в перечне предприятий-производителей карьерной техники. А если брать отдельно третий квартал, то и вовсе ОАО «БЕЛАЗ» на первом месте в мире. Заводу удалось нарастить продажи на 5 процентов, тогда как у конкурентов они упали на 27 — 86 процентов. Все это служит отличным дополнением к мировому рекорду грузоподъемности, установленному 450-тонной машиной «БЕЛАЗ» несколько лет назад.

Как жодинцы смогли оказаться впереди планеты всей? Помогла очередная реконструкция предприятия на основе новейших технологий. Модернизация производства тут процесс нескончаемый. Нынешний этап, начавшийся еще в 2011 году, завершится через три года. В прошедшем году, например, принят в промышленную эксплуатацию суперсовременный окрасочный комплекс, в котором есть оборудование для мойки и сушки машин и оборудования. По мировым стандартам качества в камерах комплекса можно окрашивать самосвалы любой грузоподъемности — от 30 до 450 тонн.

Всем этим по праву может гордиться не только Беларусь, но и Союзное государство. Хотя бы потому, что в машинах из Жодино процентов 50−60, а то и больше материалов и комплектующих приходится на российских поставщиков. Возьмем ту же Сибирь. Там находится один из важнейших поставщиков ОАО «БЕЛАЗ» — предприятие «Сибэлектропривод». Здесь разрабатывают и производят электромоторы и генераторы для карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 тонн — как раз таких, какие сейчас отгружаются на пять российских карьеров. Опыт у сибирских машиностроителей большой — первый агрегат для завода в Жодино они изготовили еще в 1970 году. Сейчас осваивают оборудование для 90-тонного белорусского карьерного самосвала, весьма востребованного у заказчиков из разных стран. Партнеры нацелены и дальше сотрудничать, реализовывать самые смелые технические идеи.

А таковых у белорусских машиностроителей немало. Например, роботизированный карьерный самосвал грузоподъемностью 136 тонн. Это — совместная белорусско-российская разработка, создаваемая в соответствии с союзной научно-технической программой развития автоэлектроники, утвержденной Советом Министров Союзного государства в мае прошлого года. Когда идея будет воплощена в жизнь, производительность автотранспорта в карьере поднимется до 20 процентов, будут высвобождены многие десятки водителей высокой квалификации.

Парк техники марки «БЕЛАЗ», которая эксплуатируется на предприятиях Сибирской угольно-энергетической компании, насчитывает более 350 единиц. В основном это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 тонн, а также спецтехника для обслуживания горно-транспортных работ.

Советская Белоруссия № 7 (25142). Четверг, 12 января 2017.