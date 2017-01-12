Сбербанк передаст работу 3 тыс. сотрудников роботам-юристам

Банкир уточнил, что Сбербанк в четвертом квартале 2016 года уже «запустил робота-юриста, который может сам писать исковые заявления».

Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что почти все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия 2017 года.

Кулик подчеркнул, что механизация этой работы позволит «высвободить» порядка 3 тыс. рабочих мест. По его словам, это не означает, что все сотрудники, занимавшиеся этой работой, будут автоматически сокращены.

«Эти люди попадут под программу переобучения. Если мы не найдем, как их переобучить, то дальше начнутся сокращения», — пояснил зампредправления Сбербанка.

Кулик добавил, что банк стремится сокращать сотрудников так, чтобы не влиять на рынок труда. Вместе с тем он признал, что новые технологии вынуждают банк активно внедрять роботов и по множеству других направлений. «У нас большой и агрессивный пайп-лайн», — добавил он, но деталей не уточнил.

О возможном сокращении персонала в связи с переходом Сбербанка в цифровую плоскость говорил и глава банка Герман Греф.