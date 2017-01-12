Сбербанк передаст работу 3 тыс. сотрудников роботам-юристам
Сбербанк в 2017 году «высвободит» около 3 тыс. рабочих мест благодаря внедрению так называемого семейства
Сбербанк в 2017 году «высвободит» около 3 тыс. рабочих мест благодаря внедрению так называемого семейства
Кулик подчеркнул, что это не означает автоматических сокращений.
Банкир уточнил, что Сбербанк в четвертом квартале 2016 года уже «запустил
Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что почти все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия 2017 года.
Кулик подчеркнул, что механизация этой работы позволит «высвободить» порядка 3 тыс. рабочих мест. По его словам, это не означает, что все сотрудники, занимавшиеся этой работой, будут автоматически сокращены.
«Эти люди попадут под программу переобучения. Если мы не найдем, как их переобучить, то дальше начнутся сокращения», — пояснил зампредправления Сбербанка.
Кулик добавил, что банк стремится сокращать сотрудников так, чтобы не влиять на рынок труда. Вместе с тем он признал, что новые технологии вынуждают банк активно внедрять роботов и по множеству других направлений. «У нас большой и агрессивный пайп-лайн», — добавил он, но деталей не уточнил.
О возможном сокращении персонала в связи с переходом Сбербанка в цифровую плоскость говорил и глава банка Герман Греф.
В начале декабря Греф на встрече с сотрудниками «Открытый диалог» говорил, что внедрение технологий искусственного интеллекта повлечет «очень существенное» сокращение
В 2017 году Сбербанк планирует сократить 8% персонала в связи с ростом числа пользователей дистанционных каналов.
В сентябре 2016 года Греф на встрече с
Сбербанк прогнозирует, что к 2018 году 30−35% доходов ему будет приносить цифровой банкинг.
Греф отмечал, что в рамках создания цифровой экосистемы «вокруг» Сбербанка планируется создавать «большое количество малых бизнесов», в которые постепенно будут переходить сотрудники банка.