Власти Калининграда допускают возможность одновременного закрытия мостов на Остров

Это связано с задержкой работ по реконструкции Высокого моста.
Напомним, Деревянный мост вместо реконструкции ждёт капитальный ремонт, сейчас идёт работа над проектом.
«Из-за того, что нарушен срок реализации проекта по Высокому мосту, откладывать даже капитальный ремонт Деревянного не представляется возможным. Скорее всего будет несколько месяцев, когда и тот, и тот будет закрыт. Может так получиться. Этот вопрос сейчас в стадии решения. Паниковать не надо», — сообщил Крупин.
По его словам, многое станет понятно после разработки проекта ремонта Деревянного моста.
«Там указан нормативный срок строительства. Если этот нормативный срок строительства к моменту выхода согласованного проекта будет превышать дату, установленную ФИФА, то мы вынуждены будем параллелить работы», — добавил чиновник, напомнив, что работают съезды со второй эстакады.
Напомним, в декабре стало известно, что реконструкция Высокого моста на Остров, которую изначально планировали завершить к маю 2017 года, затягивается на два месяца. Задержка связана с переводом микрорайона на новую теплотрассу, из-за чего старую трубу долгое время не могли демонтировать.