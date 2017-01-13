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09:16 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда допускают возможность одновременного закрытия мостов на Остров

Существует вероятность, что на некоторое время придётся закрывать оба моста, ведущие на Остров, сообщил в четверг глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

Это связано с задержкой работ по реконструкции Высокого моста.

Напомним, Деревянный мост вместо реконструкции ждёт капитальный ремонт, сейчас идёт работа над проектом.

«Из-за того, что нарушен срок реализации проекта по Высокому мосту, откладывать даже капитальный ремонт Деревянного не представляется возможным. Скорее всего будет несколько месяцев, когда и тот, и тот будет закрыт. Может так получиться. Этот вопрос сейчас в стадии решения. Паниковать не надо», — сообщил Крупин.

По его словам, многое станет понятно после разработки проекта ремонта Деревянного моста.

«Там указан нормативный срок строительства. Если этот нормативный срок строительства к моменту выхода согласованного проекта будет превышать дату, установленную ФИФА, то мы вынуждены будем параллелить работы», — добавил чиновник, напомнив, что работают съезды со второй эстакады.

Напомним, в декабре стало известно, что реконструкция Высокого моста на Остров, которую изначально планировали завершить к маю 2017 года, затягивается на два месяца. Задержка связана с переводом микрорайона на новую теплотрассу, из-за чего старую трубу долгое время не могли демонтировать.

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