Власти Калининграда допускают возможность одновременного закрытия мостов на Остров

Это связано с задержкой работ по реконструкции Высокого моста.

Напомним, Деревянный мост вместо реконструкции ждёт капитальный ремонт, сейчас идёт работа над проектом.

«Из-за того, что нарушен срок реализации проекта по Высокому мосту, откладывать даже капитальный ремонт Деревянного не представляется возможным. Скорее всего будет несколько месяцев, когда и тот, и тот будет закрыт. Может так получиться. Этот вопрос сейчас в стадии решения. Паниковать не надо», — сообщил Крупин.

По его словам, многое станет понятно после разработки проекта ремонта Деревянного моста.

«Там указан нормативный срок строительства. Если этот нормативный срок строительства к моменту выхода согласованного проекта будет превышать дату, установленную ФИФА, то мы вынуждены будем параллелить работы», — добавил чиновник, напомнив, что работают съезды со второй эстакады.