Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей

«Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», — сообщили в пресс-службе ПФР в понедельник.

При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5000 рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат 5000 в срок с 13 по 28 января. Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в пресс-службе ПФР.

Часть пенсионеров получит единовременную выплату в 5 тысяч рублей с задержкой

«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — отметили в Фонде.

В свою очередь, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Почты России», «с 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, “Почта России” организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионерам».

Пенсионерам не придется дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление для получения единовременной выплаты, так как ее доставка будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле.

В пресс-службе добавили, что в отдельных регионах доставка выплат начнется уже 12 января.

«Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль», — отмечается в сообщении.