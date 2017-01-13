Туши свет: энергетики вновь обесточивают военных на Дальнем Востоке
Объекты Минобороны отключают в Приамурье, Приморье и Хабаровском крае.
Объекты Минобороны отключают в Приамурье, Приморье и Хабаровском крае.
В Приморском крае десятки объектов Минобороны России отключат от электроэнергии
По информации Дальневосточной энергетической компании, 15 объектов Минобороны РФ в 8 муниципалитетах Амурской области — административные здания, склады, гаражи и мастерские — были отключены от электроснабжения ещё в минувшую среду, 11 января.
Ожидается, что в следующий понедельник, 23 января, ограничительные санкции будут введены на 33 объектах «ГУ ЖКХ» в Приморском крае, 25 января — ещё 42 объекта на территории соседнего Хабаровского края.
На текущий момент долг оценивается в 178,2 миллионов рублей, АО «ГУ ЖКХ» не платит ПАО «ДЭК» с ноября 2016 года.
«Энергетики на постоянной основе ведут переговоры по урегулированию проблемы многомиллионных долгов, но в настоящее время
Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года энергетики отключили за долги ряд объектов Минобороны в Хабаровском крае. Так, электроснабжения лишилось здание Управления ЖКХ Минобороны. На тот период речь шла о задолженности военных в размере 75 миллионов рублей. В целом по Дальнему Востоку — 132 миллиона рублей.