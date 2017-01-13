Туши свет: энергетики вновь обесточивают военных на Дальнем Востоке

В Приморском крае десятки объектов Минобороны России отключат от электроэнергии из-за долга АО «ГУ ЖКХ» перед ПАО «ДЭК». Компания, осуществляющая поставки тепловой энергии и водоснабжения для нужд военных, не расплатилась за потребленный ресурс на сумму, превышающую 178 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Дальневосточной энергетической компании, 15 объектов Минобороны РФ в 8 муниципалитетах Амурской области — административные здания, склады, гаражи и мастерские — были отключены от электроснабжения ещё в минувшую среду, 11 января.

Ожидается, что в следующий понедельник, 23 января, ограничительные санкции будут введены на 33 объектах «ГУ ЖКХ» в Приморском крае, 25 января — ещё 42 объекта на территории соседнего Хабаровского края.

На текущий момент долг оценивается в 178,2 миллионов рублей, АО «ГУ ЖКХ» не платит ПАО «ДЭК» с ноября 2016 года.

«Энергетики на постоянной основе ведут переговоры по урегулированию проблемы многомиллионных долгов, но в настоящее время каких-либо гарантий об оплате в адрес компании от должника не поступало», — прокомментировали в Дальневосточной энергетической компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года энергетики отключили за долги ряд объектов Минобороны в Хабаровском крае. Так, электроснабжения лишилось здание Управления ЖКХ Минобороны. На тот период речь шла о задолженности военных в размере 75 миллионов рублей. В целом по Дальнему Востоку — 132 миллиона рублей.