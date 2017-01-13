Единая база информации о домах 335-ой серии будет создана в Иркутске

Всей имеющейся информацией о таких домах поделятся фонд капитального ремонта Иркутской области, СРО «Содружество ЖКХ» и администрация Иркутска. После будет принято решение по каждому дому, что с ними делать — проводить капремонт, реконструкцию, признавать аварийным и сносить, сообщает 13 января 2017 года пресс-служба фонда.

По данным мэрии, домов 335-ой серии, которые имеют неполный каркас, поэтому находятся в самом плохом состоянии, в Иркутске — 180−200. Заместитель мэра Иван Носков призвал в первую очередь разобраться, какие из них действительно опасны для людей.

Как заявил гендиректор фонда капремонта Денис Быков, в рамках краткосрочного плана во всех домах этой серии пройдёт инструментальное обследование, которое выявит их состояние, но разом все дома 335-ой серии проверить нельзя. Председатель СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек рассказал, что управляющие компании заказали обследование 23 домов, все они признаны пригодными для ремонта. Основная выявленная проблема — разрушение армирующей сетки, обрушение панелей. Но ремонт делается не комплексный, а отдельных панелей, причём, нет гарантии, что соседние панели через какое-то время тоже не начнут отслаиваться, сказал Михаил Дамешек. А собственники жилья в таких домах отказываются платить за ремонт, заявляя, что пусть деньги дают хозяева только тех квартир, в которых обрушаются панели.

По словам Денис Быкова, в Иркутской области уже был проведён капитальный ремонт в паре домов 335-ой серии, при обследовании там обнаружили и другие дефекты, кроме обрушения торцевых стен, к примеру, лопаются диафрагмы жёсткости. Как заявил гендиректор Фонда, по каждому дому нужно техническое заключение, что он пригоден для капитального ремонта.

Напомним, заместитель министра строительства и ЖХ России Андрей Чибис в начале декабря 2016 года во время его визита в область дал поручение правительству Иркутской области заняться проблемой домов 335-ой серии, возможно, создать отдельную программу. Иван Носков предложил направить председателю правительства Александру Битарову письмо с просьбой о выделении из регионального бюджета средств на дома, которые уже сейчас представляют опасность для жителей, к примеру, дом № 70 по ул. Советской. В Минстрой РФ будет направлено письмо с просьбой проконсультировать по дальнейшим действиям касательно домов этой серии.